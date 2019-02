VIDEO: Taximetrist ploieștean iresponsabil

Un taximetrist ploieștean a dat o probă de condus pentru care nu ar trebui să mai șofeze. Cum arată o situație care generează accidente.

Intersecția Nord, Ploiești, sâmbătă după amiaza. Un taximetrist se apropie de pătrunderea în intersecție. Pentru că ”vrea și poate”, fiind sub demnitatea lui să aștepte la semafor, se încadrează greșit pe o bandă, forțând pătrunderea în intersecție, deși semaforul îl obliga să oprească.

Un alt șofer, aflat deja în intersecție, are o tentativă să depășească, la fel de neregulamentară, însă îl observă la timp pe taximetristul iresponsabil și trage dreapta de volan, evitând coliziunea.

Ce se poate întâmpla în astfel de situații? În oricare moment, un pieton grăbit, văzând că celelalte mașini opresc, poate pune piciorul pe trecere, încercând să traverseze în fugă, chiar în fața taximetristului. Din cauza încadrării, lipsa de vizibilitate îi face pe cei doi să nu poată evita accidentul.

Un alt șofer, la fel de imprudent, poate să demareze brusc din oricare altă zonă a intersecției, crezând că poate trece, fără să realizeze că un alt iresponsabil va forța trecerea, așa cum se vede în imagini.

Poate mai mult decât în alte cazuri, deși niciun șofer nu are vreo scuză în astfel de situații, cel din imagini este taximetrist, cu alte cuvinte un șofer profesionist, cu atestat, care are o responsabilitate în plus față de clienți și față de ceilalți participanți la trafic.