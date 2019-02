WOW! Cât ești de... (vă rugăm să completați punctele de suspensie, pentru că noi suntem un site serios și nu ne permitem)

Îi vedeți zilnic. Sunt peste tot și sunt cei care ne fac viața mai urâtă, mai grea. Exemplul de astăzi: IL - 26 -WOW.

Vineri, 1 februarie, un trotuar de pe Mihai Bravu, Ploiești.

Locuri de parcare cât cuprinde. Doar că el, melteanul cu numere de Ialomița și un X6 alb (ăștia au o problemă cu balansul de culoare, pentru a compensa cromatic unele neajunsuri), așadar, EL, regele neîncoronat al meltenismului românesc, nu a putut să parcheze altfel decât se ușurează o văcuță, după o minunată zi de păscut - fix în mijlocul trotuarului.

Trebuie să înțelegeți că EL, cocalarul suprem, are X6 și este un valoros. Recunoașterea publică nu are cum să vină din altceva, pentru că nu are ce să arate, chiar dacă își lasă bărbuță și se pensează. Cu nădragii mulați, peste gleznă, și cu șoșonii rosii, nu prea are cum să impresioneze, pentru că oamenii sunt deja obișnuiți cu uniforma lor, desprinsă parcă din poza de prezentare de la ”Parada diversității”.

Spuneam și în titlu că suntem un ziar serios (sic!), așa că nu ne permitem să scriem chiar tot ce ne vine în minte în fața unei asemnea demonstrații de meltenism și cocalarism (deh, suntem și noi oameni), drept care, profitând de numărul lui de înmatriculare, fără să folosiți cuvinte obscene, completați: WOW! Cât ești de...”

