Au pus radar la Pucheni, dar pe DN 1 la Românești și Bărcănești este plin de căruțe. E corect?

Un cititor ne-a transmis pe adresa redacției o sesizare privind pericolul reprezentat de căruțași pe DN 1, în Prahova. În timp ce șoferii sunt amendați pentru viteză excesivă, căruțașii sunt ignorați de autorități.

Mesajul cititorului:

”Luni dimineață, în timp ce veneam de la București spre Ploiești, pe DN 1, în curba de la intrarea în Pucheni, hop un echipaj de Poliție cu radarul. La câțiva km de mașina de poliție, în Românești și Bărcănești am depășit mai multe căruțe care circulau ca-n Vestul sălbatic. Păi e corect? Înțeleg ca șofer să plătesc amendă dacă am încălcat viteza maximă legală, dar pe căruțași de ce nu-i sancționează aceiași polițiști?”

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Citește și Imaginea rușinoasă de pe DN1!

Potrivit legislației rutiere, căruţelor le este interzis accesul pe drumurile naţionale şi europene, dar şi pe străzile municipiilor reşedinţă de judeţ încă din 2006. Mai mult, în cazul producerii unui accident din vina căruțașilor, șoferii nu-și pot recupera dauna decât dacă îi dau în judecată și au ce executa silit. Din păcate, atelajele sunt exceptate de la plata despăgubirilor prin Fondul de Garantare a Asiguraților.

Reamintim că, în această dimineață, filtrele de poliție rutieră sunt instalate pe DN 1 - Bărcănești și Comarnic, pe DN 1A, dar și Bucov, Găgeni, Fulga, Ciorani (detalii și imagini AICI)

Marius Nica director editorial Este ziarist din 1997 și a colaborat cu mai multe instituții de media locale și naționale până în 2007, când a devenit editor coordonator al www.observatorulph.ro, liderul actual al presei prahovene. De același autor









NEGATIV MEDIA - Creator de conținut online

comunicare[@]negativmedia.ro