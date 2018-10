VIDEO: Așa conduce un iresponsabil, nu un șofer de TIR

Imaginile au fost surprinse pe DN1A, pe sensul spre Ploiești, între Stăncești și cartierul Mitică Apostol, luni 29.10, 2018, după ora 19.

Șoferul a cărui cameră de pe mașină a filmat scenele povestește:

”Camionul s-a apropiat de mine în mare viteză. dând flash-uri, deși era evident că nu am cum să îi fac loc și nici nu eram dispus să depășesc viteza legală, doar pentru a-i stisface pofta de adrenalină. Conducea extrem de agresiv, venind foarte aproape de spatele mașinii mele.

Când în sfârșit a considerat că are timp și loc să mă depășească, am încetinit pentru a-i facilita manevra. Doar că, am observat că fiind în paralel cu mine, trage dreapta de volan, încercând să mă scoată în afara carosabilului. Am reușit să-mi păstrez calmul și să evit să mă las acroșat, continuând să merg în spatele lui și să filmez modul iresponsabil în care conducea.

Chiar și la trecerea prin localitate nu a redus viteza. Iresponsabilitatea lui a ieșit din nou în evidență, după câțiva kilometri, într-o nouă depășire, de această dată a unui camion. M-am poziționat cu mașina în așa fel încât să surprind pericolul la care i-a expus pe cei care circulau regulamentar, din sens opus, la rândul meu dând flash-uri pentru a-i avertiza. Pe filmare se vede cum atât cel de pe sens opus, cât și cel pe care îl depășea au redus viteza, pentru a evita impactul și pentru a-i permite să revină pe sensul său de mers.”, a precizat șoferul autoturismului.

Acesta a mai spus că va pune la dispoziția IPJ Prahova imaginile, precizând că, deși nu se vede clar, numărul de înmatriculare al remorcii este PH 80(sau 81) MAF, cu speranța că un asemnea iresponsabil nu va mai avea dreptul să conducă pe drumurile publice.

N.R. - data și ora afișate pe imagine nu corespund, întrucât camera nu era setată la zi.

