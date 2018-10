Dacia 1310, filmată circulând cu 160 de km/oră pe DN. ”Nu m-am putut abține, trebuia filmată”. VIDEO

O filmare cu șoferul unei Dacia 1310 a devenit virală pe Youtube, după ce un alt conducător auto cu un VW a încercat să țină aproape de ”bătrânică”. Cei doi au circulat cu o viteză aproape dublă decât limita maximă prevăzută de Codul Rutier.

Sfidând limita maximă de viteză, șoferul daciei rulează în depășire cu 160 de km/oră, cu mult peste posibilitățile tehnice ale autoturismului celebru în ”epoca de aur”.

Șoferul unui VW a filmat scena, care i-a pus în pericol și pe ceilalți participanți la trafic.

”Sunt în drum spre Bacău și nu m-am putut abține. Eh, cam cum e să fii executat de o Dacie cu 120 la oră? Deci prea tare. Nu m-am putut abține, trebuia filmată. Ia uite, și accelerează, frate. Uite cât antenoiul are pe mașină. Eu am 140… și Dăcioara merge. Trebuie să mă țin oleacă de el, chiar sun curios. Deci aproape 160.. chiar 160, nu aproape, și Dăcioara merge. Are și stopuri pe frână! Foarte tare” este comentariul șoferului care urmărește bătrâna Dacie.

VIDEO

Andra Ilie De același autor