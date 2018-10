Mărturia șoferului autobuzului implicat în accidentul de pe podul de la gara de sud din Ploiești: ”Am fost șicanat în trafic, mi-a trântit frâna special ca să se răzbune”

Aseară, un autobuz de pe traseul 30 a fost implicat într-un accident rutier petrecut pe podul de la gara de sud din Ploiești (imagini AICI). Din fericire, accidentul nu s-a soldat cu victime, însă traficul în zonă a fost perturbat aproape o oră.

Șoferul autobuzului a povestit, în exclusivitate pentru observatorulph.ro, cum s-a produs accidentul.

”După ce am plecat din stația Rulmenți Grei și am urcat podul spre Gara de Sud, am dat semnal stânga pentru a mă încadra pe banda a doua. Din spate a venit tare un VW Passat, al cărui șofer a început să claxoneze și să dea flash-uri cu farurile. Am scos mâna pe geam și i-am arătat că îmi funcționează semnalizarea. Nu știu cum a interpretat gestul meu, cert este că m-a depășit prin dreapta, apoi a intrat în fața mea pe banda a doua, fără să semnalizeze și a trântit frâna. Norocul meu a fost că am reacționat rapid și am evitat un impact care se putea solda cu victime. Nu au fost nici pagube majore, masca autobuzului proptindu-se în cârligul de remorcare al șoferului recalcitrant”, susține Marian D.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Acesta a declarat că șoferul care l-ar fi șicanat în trafic a șters imaginile surprinse de camera video montată pe mașina lui, declarând la poliție că a pus frână pentru că i-a trecut calea o pisică.

”Eu am refuzat să semnez procesul verbal de sancțiune pentru că am fost scos vinovat de nepăstrarea distanței față de mașina tamponată. Apelez la cititorii dvs., care au fost martori la accident și în special la pasagerii din autobuz să îmi susțină în calitate de martori declarațiile privind șicanarea în trafic. Nu mi se pare corect să fiu sancționat pentru un incident provocat de agresivitatea în trafic a celuilalt șofer” este apelul șoferului de pe autobuzul TCE.

Cei care îl pot ajuta pe șoferul TCE ne pot transmite datele de contact la 0374.957.704, pe Facebook/ObservatorulPrahovean, sau pe adresa de mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. .

Marius Nica director editorial Este ziarist din 1997 și a colaborat cu mai multe instituții de media locale și naționale până în 2007, când a devenit editor coordonator al www.observatorulph.ro, liderul actual al presei prahovene. De același autor