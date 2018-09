Cum ne pregătim mașina pentru iarnă. Sfaturi utile șoferilor

Temperaturile au scăzut destul de mult în ultimele zile, motiv pentru care șoferii ar trebui să verifice câteva componente ale mașinii esențiale pentru a nu avea probleme pe timp de toamnă-iarnă.





Anvelopele



Dacă anvelopele sunt "All Season", puteţi să le folosiţi şi iarna, dacă nu sunt prea uzate. Limita legală este de 1.5 mm (dacă măsuraţi cu un şubler adâncimea profilului, în partea cea mai uzată, nu trebuie să fie mai mică de atât). O adâncime mai mare a profilului nu aduce decât beneficii, atât la frânare cât şi la menţinerea aderenţei în viraje.



Dacă vreţi să fiţi însă mai bine pregătit, anvelopele de iarnă dau cele mai bune rezultate iarna. Puteţi schimba anvelopele de vară cu cele de iarna, pe aceleaşi jante, însă cel mai bine este să aveţi "roţi de iarnă", incluzând şi jantele. Astfel, timpul schimbării este mult redus şi evitaţi neplăcerile care pot să apară cu etanşarea, atunci când montaţi anvelopele de iarnă. Ştiţi cu siguranţă că roţile pe care le montaţi au "ţinut" presiunea, de iarna trecută, şi trebuie doar să ajustaţi presiunea, pentru a fi siguri că este cea recomandată.



Schimbaţi anvelopele uzate! Chiar dacă asta înseamnă un efort financiar, preferaţi să cheltuiţi cu această schimbare, ţinând cont că de asta depinde siguranţa şi chiar viaţa dumneavoastră.



Se întâmplă să fiţi nevoit să schimbaţi doar o anvelopă; în acest caz, este important să nu completaţi setul maşinii cu o anvelopă de alt profil. Nu va manifestaţi "spiritul tehnic" încercând să modificaţi dimensiunile anvelopei. Este adevărat că unele modificări pot aduce anumite îmbunătăţiri, într-o privinţă, însa în mod sigur, vor dăuna, în altă privinţă... De exemplu, dacă montaţi anvelope mai mari în diametru, sau mai late, e posibil să simţiţi că a crescut confortul, însa elementele suspensiei şi direcţiei vor fi mai solicitate şi se vor uza mai rapid.



Nu folosiţi anvelope reşapate. Ideea că în timpul iernii puteţi folosi şi astfel de anvelope nu este fericită. Iarna, solicitările cresc, odată cu riscurile...



Dacă simţiţi o comportare "elastică" a maşinii la mişcări mici de volan, e bine să verificaţi presiunile în roţi. Este probabil să aveţi cel puţin o roată cu presiune scăzută.



Dacă este necesar să va echipaţi cu lanţuri, e bine să ştiţi că folosirea lor pe drum uscat duce la uzuri ale anvelopelor şi ale elementelor suspensiei şi direcţiei.



Bateria



Bateria este mult mai solicitată iarnă, pornirea motorului necesitând un curent de 2-3 ori mai mare decât vara; acest lucru este legat şi de tipul de ulei pe care îl aveţi în motor. Indiferent însă de tipul de ulei, vâscozitatea lui este mai mare când e frig, şi motorul este "învârtit" mai greu de demaror, solicitând mai mult bateria.



Trebuie să menajaţi bateria iarna, folosind-o în mod raţional - asta înseamnă că nu trebuie să porniţi instalaţia audio, degivrarea, aeroterma climatizării pe viteză maximă, luminile, ştergătoarele, toate simultan.



Pe frig intens, dacă s-a depăşit -8°C, este bine să aprindeţi farurile pentru câteva minute pentru a "încălzi" bateria, înainte de a acţiona demarorul.



Apoi, când acţionaţi demarorul, este bine să nu mai aveţi nici un consumator activat. După pornirea motorului puteţi porni consumatorii, însă nu abuzaţi, bateria trebuie să se poată încărca în timpul mersului, şi în regimul de mers prin oraş, încărcarea nu este favorizată deloc (turaţii de relanti, regimuri mici).



Nu ţineţi farurile aprinse sau alt consumator activat, cu motorul oprit decât dacă este strict necesar.



Daca aveţi motor diesel, ţineţi cont de avertizorul de "bujii incandescente" din bord. Nu încercaţi pornirea motorului înainte de stingerea acestui indicator! Dacă este foarte frig, după stingerea indicatorului, luaţi contactul şi puneţi-l din nou; după stingerea a doua oară a indicatorului de "bujii incandescente", acţionaţi demarorul. După pornirea motorului, nu-l opriţi decât după câteva minute de funcţionare (urmăriţi indicatorul de temperatură), opririle dese ale motorului rece solicită mult, atât motorul cât şi bateria.



Dacă ştiţi că urmează să mergeţi la munte, unde, noaptea, temperatura ajunge la valori foarte scăzute, este bine să aveţi în dotare şi cabluri electrice pentru ajutor, în caz de nevoie.



Antigelul



Întreţinerea normală a maşinii în service include şi verificarea antigelului, totuşi, e bine să verificaţi nivelul lichidului de răcire din vasul de expansiune. Dacă, într-o situaţie de urgenţă, aţi completat cu apă, e cazul să verificaţi densitatea antigelului din motorul dumneavoastră. Acest lucru se face cu motorul rece.



Nu turnaţi niciodată antigel sau apa rece în circuitul de răcire al motorului fierbinte! Acest lucru poate distruge motorul instantaneu.



Verificaţi periodic temperatura motorului. Dacă observaţi că temperatura este scăzută şi, cu cât mergeţi mai repede, temperatura scade, termostatul este defect, şi trebuie să mergeţi la service.



Instalaţia de climatizare



Filtrul de polen trebuie să nu fie colmatat (înfundat), reducând circulaţia aerului.

Dacă maşina e prevăzuta cu rezistenţe de încălzire a parbrizului, verificaţi funcţionarea lor; folosiţi-le numai când parbrizul este îngheţat şi numai cu motorul mergând.



Nu lăsaţi instalaţia de ventilare sau climatizare să funcţioneze cu motorul oprit.

Nu lăsaţi dejivrarea lunetei pornită mai mult decât este necesar. Consumul electric al acestor rezistenţe este mare, şi descarcă bateria.



Broaşte, încuietori, mânere, geamuri electrice



Toate aceste accesorii devin o mare problemă pe frig, mai ales combinat cu umezeala.

Dacă folosiţi cheia pentru a descuia maşina, pulverizaţi spray sau turnaţi soluţie specială împotriva îngheţului broaştelor. Procedaţi astfel seara, când aţi ajuns acasă, când maşina este caldă, astfel puteţi fi sigur că a doua zi veţi fi scutit de neplăceri.



Dacă însă observaţi că nu puteţi învârti cheia în broască, nu forţaţi! Încercaţi să încălziţi cheia în mână, sau apropiind-o de o brichetă aprinsă şi încercaţi din nou deschiderea. Cea mai eficientă metodă este folosirea unui spray.



Dacă aveţi sistem de închidere centralizată cu telecomanda, verificaţi funcţionarea sistemului asupra tuturor uşilor şi capotelor. Este bine să pulverizaţi spray siliconic asupra chederelor, cu uşile deschise - astfel, evitaţi îngheţarea şi "lipirea" uşilor de chedere, la frig! Ţineţi seama că toate mecanismele închiderii centralizate funcţionează mai greu la frig. Dacă ştiţi că aveţi o problemă care se manifestă pe timp călduros, rezolvaţi problema cât este cald! Frigul va agrava problema, făcând imposibilă folosirea acelei uşi/capote.



E posibil ca la prima acţionare, actuatorul să nu funcţioneze perfect, dacă uşa/capota nu se deschide, acţionaţi de mai multe ori (închis-deschis).



Urmăriţi prezenţa gheţii pe geamurile laterale prevăzute cu macara electrică. Dacă observaţi că geamul este blocat de gheaţă, nu acţionaţi comanda de deschidere, sau dacă aţi acţionat-o şi observaţi că geamul nu se poate deschide, nu persistaţi! Aşteptaţi încălzirea geamului, după ce climatizarea a ajuns la o temperatura de lucru, graţie încălzirii motorului.



Este bine să ajutaţi dezgheţarea, folosind o racletă de plastic. Nu folosiţi alte obiecte, veţi zgâria geamul, vopseaua uşii, chederele, etc.



Este bine să folosiţi dezaburirea parbrizului care face apel la instalaţia AC frigorifică, chiar în timpul iernii. Parbrizul va fi dezaburit mai rapid, iar instalaţiei compresorului frigorific, îi face bine pornirea din când în când, chiar în timpul iernii.



Ştergătoarele de parbriz



Iarna, ştergătoarele de parbriz sunt victimele gheţii. Când acţionaţi maneta de pornire a ştergătoarelor, motorul electric al mecanismului este activat şi sta sub tensiune, până când ştergătoarele realizează mişcarea lor obişnuită.



Dacă această mişcare nu are loc din cauza blocării ştergătoarelor pe parbrizul sau lunetă îngheţate, motorul va sta alimentat în permanenţă neputând însă să se învârtă! Acest lucru duce la posibilă distrugere a motorului electric. Mai neplăcut este că nu sunteţi avertizaţi despre ceea ce se întâmplă. De aceea, înainte de a intra în maşină, verificaţi dacă ştergătoarele sunt îngheţate sau sunt libere să se mişte pe parbriz.



Asiguraţi-vă ca lamelele sunt dezlipite de geam şi că în mişcarea lor de rotaţie pe parbriz, nu întâlnesc zone tăioase de gheaţă.



De obicei, nu aveţi nevoie de ştergătoare în prima fază, până când parbrizul se încălzeşte, topind zăpadă sau gheaţa de pe sticlă. Chiar şi aşa, e posibil ca lamelele să prezinte un strat de gheaţă, care compromite comportamentul ştergătoarelor. Încercaţi să îndepărtaţi gheaţa de pe lamelele de cauciuc. Folosiţi raclete de plastic, dar aveţi grijă să nu tăiaţi lamelele, dacă sunt îngheţate pe parbiz.



Frâna de mână



Este bine să nu folosiţi frâna de mână când sunt temperaturi scăzute! Puteţi avea surpriza neplăcută a îngheţării cablului şi a imposibilităţii eliberării frânei de mână, a doua zi, dimineaţa, când vreţi să plecaţi de pe loc.



De obicei, este suficient să lăsaţi maşina în treapta a 1-a sau a-2-a. Dacă maşina este parcată în pantă, puteţi să vă folosiţi de bordură, bracând roţile, astfel încât tendinţa de a pleca la vale, este împiedicată de roţile bracate, care se sprijină în bordură (dacă parcaţi la vale, pe partea dreaptă a drumului, cu faţa spre coborâre, puteţi roti volanul spre dreapta, iar dacă parcaţi în pantă, cu fata spre urcare, puteţi roti volanul spre stânga).



Spălarea maşinii



Evitaţi spălarea maşinii, urmată de o staţionare sau parcare în frig.

După spălare, maşina trebuie uscată cu curent de aer cald, apa din încuietori poate să îngheţe, uşile/capotele se pot lipi de chedere, etc.



Acestea au fost principalele sfaturi privind pregătirea maşinii de iarnă, în cazul în care întreţineţi maşina în mod sistematic. Dacă nu este aşa, în afara sfaturilor de până acum, e bine să mai faceţi unele verificări, pe care nu le-aţi făcut în service:



- articulaţii, pivoţi, burdufe planetare, amortizoare, plăcuţe de frâna, saboţi de frână, cursa pedalei de ambreiaj şi orice zgomot sau joc pe care îl simtiţi sau îl auziţi, nou apărut

- ulei motor (pentru frig-semisintetic sau sintetic)

- antigel (la densitate corectă pentru temperatura la care ne aşteptăm)

- starea curelei de distribuţie (dacă este pe curea) şi a kit-ului de distribuţie (role, întinzătoare, etc)



Constructorul recomandă schimbarea curelei la intervale specificate. Dacă nu ştiţi care sunt acestea, 60000 km este universal acceptat de producătorii de curele de distribuţie. Costurile acestei schimbări sunt mult mai mici decât costurile pieselor ce trebuie schimbate în cazul ruperii curelei, ceea ce antrenează distrugerea unei bune părţi din motor (în special la cele diesel).



Daca aveţi motor diesel, verificaţi starea bujiilor incandescente. Dacă observaţi că la frig motorul nu porneşte egal, ci merge "în 3" sau "în 2" , înseamnă că una sau două bujii incandescente sunt întrerupte. Dacă este aşa, schimbaţi tot setul, veţi fi scutit de neplăceri. Dacă motorul pe benzină nu porneşte egal, verificaţi bujiile, fisele, instalaţia de aprindere.



Înlocuiţi filtrul de benzină sau de motorină.



Verificaţi sistemul de încărcare electrică a bateriei ; aceasta include verificarea curelei alternatorului (sau a accesoriilor). Verificaţi instalaţia de iluminare, înlocuiţi becurile arse.

