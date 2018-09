Cât de rentabilă e o mașină electrică în România. ”De când am cumpărat-o am plătit doar parcarea”

După 62.000 de kilometri parcurşi cu maşina electrică pe care o deţine, un sibian spune că acest mijloc de deplasare este cât se poate de potrivit şi în contextul infrastructurii din România.

Când a cumpărat maşina Tesla în urmă cu trei ani - fiind a treia maşină electrică de acest fel comercializată în România -, actualul deputat Mircea Cazan a trebuit să o încadreze în vederea impozitării la ”atelaje agricole”, deoarece legislaţia din România nu avea prevederi speciale pentru maşinile electrice.

De atunci, însă, lucrurile s-au reglementat, iar despre infrastructura din ţară spune că i-a permis să circule inclusiv pe drumuri lungi, fără să mai plătească un leu, de atunci şi până acum, pentru a circula cu maşina sa electrică.

„Preţul de la Tesla a fost echivalent cu cel al unui Mercedes. Da, nu este o maşină ieftină, dar impozitul pentru maşina electrică este zero, service-ul este gratuit (am fost până acum de două ori la service la Viena, am primit maşină la schimb cât a durat, nu am plătit nimic) şi mai e un avantaj: astăzi, în toată Europa – poate şi toată lumea – încărcarea este gratuită. De când am cumpărat maşina electrică, eu am plătit doar parcarea“, descrie Mircea Cazan.

foto automarket.ro

