La el, la stână, așa se parchează Land Cruiser-ul. La Ploiești trotuarul este pentru pietoni

Nici banii, nici hainele, nici mașina nu te fac altceva decât ceea ce ești. În cazul de față - un meltean, ca mulți alții.

Vrei să ne arați ce mașină frumoasă ai? Într-adevăr, o Toyota Land Cruiser este o mașină frumoasă, performantă. Nota 10 pentru achiziție.

Nu suntem extaziați de achiziția ta, pentru că am mai văzut. Doar nu îți imaginezi că ieri am coborât din pom? Am coborât alaltăieri, deci am avut timp suficient să mai vedem 2-3. Am văzut unele chiar mai tari decât a ta, dar nu vrem să îți stricăm karma, așa că rămâi cu senzația că ai cea mai tare mașină.

Dacă mașina chiar ne place, nu același sentiment îl nutrim când vine vorba despre tine, șoferule, care ești tu șofer. De tine nu ne place. De ce? Pentru că, fără să te superi pe noi (și dacă te superi, tot aia e), tu ești meltean. Știi tu, în argou, peiorativ, un om necioplit, grosolan. Evident că nu îți pasă și vei spune că nu ai omorât pe nimeni. Așa este, dar pietonii sunt nevoiți să îți ocolească șandramaua, să meargă pe carosabil, unde un alt babuin neatent îi poate face terci. Avem aproape zilnic știri de genul ăsta.

Dacă erai unul dintre inginerii care au lucrat la proiectarea și realizarea acelei mașini, mai-mai că te-am fi admirat. Dar așa... nu ai niciun merit. Faptul că ți-ai permis-o, iar nu e mare brânză. Mulți și-o permit în această minunată țară a contrastelor. Și dacă nu și-o permit, tot aia e... nu banii te fac de apreciat, ci cum te comporți. Iar tu, parcând așa, te-ai comportat fix ca un meltean, unul dintre cei mulți, care fac din România o țară oricum, dar nu ca una de afară.

Hai, că acum mai avem și niște știri de făcut. Te lăsăm aici, cu mașina ta ”mișto”. Azi e o zi importantă. Vom afla dacă Dragnea ne mai decide destinele. Apropos, și din cauza celor ca tine suntem aici. Sau ești unul dintre ei? ;)

PS: Într-una dintre pozele de mai jos apare și un Mini Cooper, parcat neregulamentar, lângă Toyota. Nu am amintit despre el în textul de mai sus, considerând că este folosit pe post de scară, ca să te urci în Land Cruiser.

foto: cititor observatorulph.ro - strada Înfrățirii, Ploiești

Claudiu Vasilescu jurnalist Jurnalist din 1993. 10 ani de radio, 15 de TV și alternativ presă scrisă. ”Am ales presa online pentru că este singura unde nu există limite în exprimare.” De același autor