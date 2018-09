Acuzații grave la Primăria Gura Vitioarei. Fostul primar interimar a chemat Poliția

Fostul primar interimar al comunei Gura Vitioarei, Gheorghe Stănescu, a sunat joi la 112 și a solicitat intervenția Poliției, pe motiv că au apărut modificări în documentele oficiale ale instituției.

„În calitate de conducător al unității administrative am constatat că s-au dat alte numere de înregistrare în registrul electronic față de cele care figurează pe documentele oficiale”, a declarat pentru Observatorulph.ro Gheorghe Stănescu, care a precizat că a observat acest lucru după ce ieri, la Gura Vitioarei, aleșii locali ar fi aprobat, în timpul ședinței extraordinare, suplimentarea ordinii de zi cu două noi proiecte, unul dintre ele fiind chiar de schimbare a sa din funcția de viceprimar cu atribuții de primar.

„Eu nu am văzut hotărârea însă mi s-a comunicat că nu mai am ce căuta în Primăria Gura Vitioarei. Astăzi am observat că nu coincid datele de pe documente cu înscrisurile din registrul electronic, motiv pentru care am sunat la Poliție”, a precizat Gheorghe Stănescu.

Poliția a fost sesizată joi, prin 112, despre o posibilă modificare efectuată într-un document oficial.

„Polițiștii s-au deplasat la fața locului, iar în urma cercetărilor a fost sesizat Parchetul, în cauză fiind întocmit un dosar penal”, a precizat IPJ Prahova.

Gheorghe Stănescu a fost ales consilier local la alegerile din 2016, pe listele PSRO. Ulterior a devenit viceprimar al comunei. La finele lunii mai 2018, primarul localității, Gheorghe Tirifon, a decedat. Atribuțiile de primar au fost preluate, potrivit legii, pe perioadă interimară, de viceprimar.

Se pare însă că acest lucru a deranjat la culme, având în vedere și graba cu care s-au făcut toate demersurile pentru schimbarea viceprimarului cu atribuții de primar.

