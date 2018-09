Say what? Indicatorul ploieștean, engleza și prostia în formă pură

De ce ai monta în Ploiești un indicator STOP, cu mențiune de avertizare în limba engleză? De varză administrativă ce ești...

Pe strada Spătar Nicolae Milescu, din Ploiești, a apărut indicatorul din imagine. ”Stop - wearing animals”.

Vă întrebați de ce așa? Posibile răspunsuri:

1. Primăria Ploiești a primit de pomană indicatorul, participând la un parastas din Marea Britanie, unde un consiler pe probleme de circulație și-a dat obștescul sfârșit. Să ne amintim de el cu evlavie și să-l cinstim cu un STOP pe măsură!

2. La cât de prost se vorbește și se scrie în limba română, pentru că mulți nu înțeleg sensul, s-a făcut și o mențiune în limba engleză, poate așa înțelegem și noi ceva.

3. Tot din motive de înțelegere, ca să accetueze obligativitatea opririi la STOP, oamenii trebuie să înțeleagă faptul că pe acolo trec și animale de companie. Imaginați-vă situațiile limită în care un bichon maltez isteric rupe lesa și o ia bezmetic pe direcția roților mașinii.

4. Engleza de baltă e posibil să creeze anumite probleme de înțelegere. Citind ceva cu Stop și animals, nea Vasile are toate șansele să se simtă jignit, traducând semnul prin ”Oprește, băi animalule!”

5. SUGESTIE: În atenția Comisiei de circulație - dacă tot ați încercat în engleză, încercați să puneți indicatoare STOP și cu mențiuni în maghiară. Sunt atât de nasol de citit, încât trebuie să oprești ca să încerci măcar să silabisești. Rezultatul: nu ai înțeles nimic, dar măcar ai oprit la STOP.

6. Ploieștiul se pregătește intens pentru BREXIT. Anticipând că ieșirea din UE a Regatului Britanic va produce multă nemulțumire în rândul populației de acolo, a trebuit să dăm un semn clar că suntem pregătiți să-i primim cu brațele deschise, în calitate de emigranți. urmând să-i exploatăm la maxim pe piața muncii, cu salariul minim pe economie și drept de ședere temporară.

Ăt in di end ui uiș iu uelcăm hiăr, in Ploiești! Ui hev meni oportunitis and stupid administreișăn.