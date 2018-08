Elevii care au luat 10 la Bacalaureat și la Evaluarea Națională, premiați la ședința Consiliului Local Ploiești - VIDEO

Festivitatea de premiere a avut loc vineri, în timpul ședinței Consiliului Local Ploiești, la eveniment fiind invitați să participe toți cei 14 elevi, de la unitățile de învățământ din municipiu, care au obținut note de 10 la Evaluarea Națională și la Bacalaureat.

Suma oferită din bugetul local pentru fiecare elev a fost de 1.000 de lei, iar festivitatea a avut și câteva momente amuzante și, bineînțeles, la final, nu a lipsit nici poza de grup.

La Bacalaureat au luat 10 Irina Elena Popescu de la Colegiul Național Mihai Viteazul și Andreea Mihăilă de la Colegiul Național I.L. Caragiale, iar la Evaluarea Națională lista îi include pe Nicoleta Alexandra Bumbăcea - C. N. Jean Monnet, Sebastian Dănescu - C. N. Mihai Viteazul, Sofia Ariana Fryganiotis - Școala. Gimnazială Sf Vasile, Bogdan Alexandru Grigore - C. N. Mihai Viteazul, Adriana Elena Ispas - C. N. Jean Monnet, Maria Alexandra Mihalcea - C. N. Mihai Viteazul, Iarina Gabriela Nistor - C. N. Al. I. Cuza, Bianca Gabriela Pălămaru - Școala Gimnazială Sf Vasile, Daria Maria Savu - C. N. Mihai Viteazul, Maria Elena Preda - Școala Sf. Vasile, Antonia Ioana Tudor - C. N. Nichita Stănescu și Andreea Ingrid Vârlan - Școala Gimnaziala Spectrum.