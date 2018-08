Elevii care au luat 10 la BAC și la Evaluarea Națională vor fi premiați vineri la Ploiești

Festivitatea de premiere va avea loc, ca în fiecare an, în cadrul ședinței de Consiliu Local Ploiești. 12 elevi au obținut 10 la Evaluarea Națională, iar alți doi absolvenți de liceu au obținut 10 la examenele susținute în vara acestui an.

Fiecare va primi suma de 1.000 de lei, bani acordați din bugetul local. În sesiunea din vara doi absolvenți de liceu au obținut nota 10. Este vorba despre Irina Elena Popescu de la Colegiul Național Mihai Viteazul și Andreea Mihăilă de la Colegiul Național I.L. Caragiale.

La Evaluarea Națională au obținut nota 10 Nicoleta Alexandra Bumbăcea - C. N. Jean Monnet, Sebastian Dănescu - C. N. Mihai Viteazul, Sofia Ariana Fryganiotis - Școala. Gimnazială Sf Vasile, Bogdan Alexandru Grigore - C. N. Mihai Viteazul, Adriana Elena Ispas - C. N. Jean Monnet, Maria Alexandra Mihalcea - C. N. Mihai Viteazul, Iarina Gabriela Nistor - C. N. Al. I. Cuza, Bianca Gabriela Pălămaru - Școala Gimnazială Sf Vasile, Daria Maria Savu - C. N. Mihai Viteazul, Maria Elena Preda - Școala Sf. Vasile, Antonia Ioana Tudor - C. N. Nichita Stănescu și Andreea Ingrid Vârlan - Școala Gimnaziala Spectrum

