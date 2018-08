Licitație pentru produsele care vor fi distribuite la școală pentru elevii din Prahova

Aleșii județeni au aprobat încă din luna iunie lista produselor care vor fi distribuite preșcolarilor și elevilor în anul școlar 2018 - 2019. Singura problemă a fost că, în lipsa surselor de finanțare de la bugetul de stat, licitația nu a fost demarată. Având în vedere că în mai puțin de o lună va începe școala, Consiliul Județean Prahova a transmis la ANAP documentația necesară pentru demararea procedurii de licitație, cu mențiunea că, momentan, este prevăzută ca sursa de finanțare numai 7 milioane de lei, pentru anul 2018.

Președintele Consiliului Județean Prahova, Bogdan Toader, a anunțat luni că a transmis la Agenția Națională de Achiziții Publice documentația necesară pentru demararea licitației în vederea achiziționării de produse alimentare oferite preșcolarilor și elevilor în anul școlar 2018 - 2019, suma prevăzută fiind de 7 milioane de lei până la finele anului.

„Încă nu am primit bugetul necesar, însă am primit informații că va exista o rectificare la nivel central și lucrurile se vor regla foarte repede. Având în vedere acest lucru, ca să câștigăm timp, am transmis documentația către ANAP”, a menționat Bogdan Toader, președintele Consiliului Județean Prahova, care a precizat că, de data aceasta va fi semnat un contract cadru cu o durată de doi ani.

Față de anii trecuți, pe lista de produse alimentare care vor fi distribuite preșcolarilor și elevilor figurează nu doar lapte UHT și celebrul corn, ci și iaurt, biscuiți și măr.

Astfel, la nivelul Consiliului Județean Prahova s-a stabilit ca timp de două zile pe săptămână în unitățile de învățământ din județ să se distribuie lapte UHT și corn, în alte două zile să se livreze iaurt și biscuiți, iar într-una din zile preșcolarii și elevii să primească mere.