Reacția primarului Dobre la ”Ploieștiul sufocat de gunoi”: ”Nu-mi rămâne decât rezilierea contractului”

Suntem asaltați de mesaje și imagini cu starea inacceptabilă a platformelor destinate colectării gunoiului menajer de la populație. Situația este aceeași în toate cartierele Ploieștiului.

Exasperați de imaginile cu munții de gunoi neridicat la timp, de mirosul insuportabil, mai ales pericolul acestor focare de infecție, sute de ploieșteni sesizează municipalitatea.

În urmă cu o zi, după publicarea articolului ”Muzeul gunoiului de la Ploiești”, oamenii au trimis zeci de imagini cu platformele din toate zonele Ploieștiului.

Concluzia este aceeași: suntem sufocați de gunoi, neridicat la timp. Reprezentanții Rosal au promis, în repetate rânduri, că programul va fi respectat, iar situația se va rezolva. Cum aceasta este prezentă de luni bune, promisiunile sunt doar vorbe-n vânt.

Ploieștenii i-au trimis imaginile și primarului Adrian Dobre, acesta răspunzând: ”Mulțumesc pentru sesizare! Din păcate nu este singura de acest gen. Am cerut RASP să solicite A.D.I. rezilierea contractului. Am văzut și eu ce este în oraș, am avut o serie de discuții cu cei de la Rosal, am primit numeroase promisiuni... le-am dat termen să rezolve problema, nu-mi rămâne decât rezilierea contractului.”

Pentru ploieșteni nu este de interes dacă Rosal-ul are dificultăți financiare, de organizare sau de ordin tehnic. Atât timp cât asociațiile de proprietari de la blocuri plătesc facturile la zi, gunoiul trebuie ridicat. De menționat că pentru beneficiarii serviciului, care locuiesc la case, programul de ridicare este respectat, nefiind sesizate probleme deosebite.