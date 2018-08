Angajații SGU nu și-au primit bonurile de masă. Explicația conducerii societății

Angajații de la SGU Ploiești sunt nemulțumiți de faptul că nici până la această oră nu și-au primit bonurile de masă, deși acestea ar fi trebuit să fie distribuite pe data de 10 iulie.

„Bonurile de masă reprezintă pentru noi o gură de oxigen, în sensul că din salarii ne achităm ratele, iar cu bonurile de masă putem să cumpărăm mâncare la copii. Pe 10 iulie ar fi trebuit să primim bonurile de masă, însă nici la această dată nu s-a rezolvat problema”, s-a plâns unul dintre angajați.

Conducerea SGU Ploiești a anunțat că problema a apărut după ce societatea care furniza bonurile de masă a anunțat, destul de târziu, că nu vor mai putea asigura bonurile de masă, conform angajamentelor de plată.

„Conform angajamentelor de plată noi viram sumele aferente bonurilor de masă pe data de 28 ale fiecărei luni. Societatea care asigură bonurile de masă ne-a comunicat mult prea târziu că nu vor mai distribui bonurile de masă în baza angajamentelor de plată. Noi am realizat ieri plata unei părți din suma totală aferentă bonurilor de masă și am transmis o nouă adresă către societate prin care solicităm să ne accepte angajamentul de plată măcar pentru luna iulie, având în vedere că nu am previzionat în buget sumele necesare”, a declarat pentru Observatorulph.ro Cristi Șchiopu, directorul SGU Ploiești.