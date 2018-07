Primarul Dobre dă vina pe Comisia 2 a Consiliului Local pentru deficiențele de la Festivalul Ploiești Târg Domnesc- VIDEO

Pe lângă criticile transmise de ploieștenii dezamăgiți de modul de organizare al Festivalului Târg Domnesc, există nemulțumiri inclusiv din partea organizatorilor. Primarul Adrian Dobre a susținut marți că o parte de vină este a Comisiei nr. 2 a Consiliului Local, care a permis ca în zona destinată comerțului să apară comercianți de prosoape, de baloane sau de alte produse îndoielnice.

Primarul municipiului Ploiești, Adrian Dobre, și-a exprimat marți nemulțumirea cu privire la faptul că o comisie constituită la nivelul Consiliului Local nu a ținut cont de specificul festivalului și a permis ca în zona de desfășurare a evenimentului să apară tot soiul de comercianți.

„La Târgul Medieval, care tocmai s-a închis duminică, am observat cu toții prezența în spațiul destinat comercianților anumite activități care nu aveau nicio legătură cu tematica târgului, iar aici mă refer la vânzătorii de prosoape (...). Eu consider că, într-un fel, această comisie (n.r. Comisia nr. 2) dorește să nu avem anumite acțiuni, să nu avem anumite evenimente, care să-și atingă scopurile propuse și, din nefericire, această abordare, pe care Comisia 2 o are, aduce inclusiv prejudicii de imagine pentru municipiul Ploiești și pentru Primăria Ploiești. Este o constatare pe care am făcut-o”, a susținut Adrian Dobre, primarul Ploieștiului, care a precizat că respectiva comisie ar fi putut să facă „un filtru al acestor solicitări”, având în vedere că reprezentanții municipalității au anunțat „tematica și specificul acestui festival, dar și care sunt tipurile de activități care trebuie luate în considerare”.

Întrebat dacă a fost mulțumit de modul în care a fost organizat anul acesta evenimentul, primarul municipiului a susținut că „mai sunt și alte elemente care pot fi menționate”, printre acestea numărându-se în opinia edilului, inclusiv modul de desfășurare al unor controale, menționând că ar fi trebuit „să existe aceeași abordare pentru toți comercianții”.