Poliția a descins la sediul Primăriei Gura Vitioarei. Ce acuzații grave se aduc

Patru polițiști de la Poliția Vălenii de Munte au descins, ieri după-amiază, la sediul Primăriei Gura Vitioarei, după ce primarul interimar l-a acuzat pe secretarul instituției că a distrus un document oficial. Conflictul este mai vechi și face obiectul mai multor dosare penale și comisii de disciplină.

Viceprimarul cu atribuții de primar interimar al comunei Gura Vitioarei, Gheorghe Stănescu, îl acuză pe secretarul instituției, Nicoleta Corina Constantin, de sustragere sau distrugere de înscrisuri oficiale.

”În data de 9 mai am emis trei dispoziții pe care le-am înscris personal în registrul special, în prezența personalului de la compartimentul contabilitate. Ulterior, primit de la Prefectura Prahova solicitarea de a comunica în copie extras din registrul special referitor la dispozițiile respective. Când am solicitat secretarului Nicoleta Corina Constantin să-mi predea registrul, acesta mi-a înmânat doar copii, ocazie cu care am constatat că la numerele de evidență erau înregistrate alte dispoziții decât cele înregistrate de mine personal.

Când i-am solicitat explicații secretarului, acesta mi-a spus că în data de 9 mai nu a fost emisă nicio dispoziție. Consider că secretarul a rupt filele din registru și a modificat numărul de ordine al dispozițiilor emise de primar, pentru a mă pune într-o situație dificilă în fața prefectului” a declarat viceprimarul Gheorghe Stănescu.

”Dispozițiile înregistrate personal de mine sunt consemnate și într-un raport al Curții de Conturi” a precizat edilul.

Acesta susține că același secretar mai este cercetat și pentru alte fapte cu caracter penal, cum ar fi fals și uz de fals, după ce ar fi falsificat raportul de evaluare a activității din satisfăcător în foarte bine în vederea obținerii unor majorări salariale. Mai mult, secretarul ar fi fost sancționat cu 15% de o comisie de disciplină.

Contactat de observatorulph.ro, secretarul primăriei respinge toate acuzațiile aduse de viceprimar.

”Sunt minciuni sfruntate ale viceprimarului și ale avocatului care îi reprezintă interesele. Viceprimarul trebuie să explice Prefecturii Prahova cum a dublat niște dispoziții, pe care le-a trimis la prefectură fără să mi le comunice, iar acum dă vina pe mine. În ceea ce privește acuzația privind falsificarea raportului de evaluare, comisia de disciplină a secretarilor de la Prefectura Prahova a clasat cauza, fiind declarată astfel nevinovată”, a declarat secretarul instituției, Nicoleta Corina Constantin.

Polițiștii au ridicat registrul care face obiectul plângerii penale și au demarat o anchetă. Vom reveni cu detalii.