Ploieștean supărat de administrația locală: ”De ce bateți drumul până în China? Mergeți la Brașov sau Oradea să vedeți cum arată un oraș adevărat!”

Un ploieștean a adresat un set de întrebări celor din conducerea Primăriei Ploiești, prin intermediul redacției noastre și a făcut o serie de propuneri pentru ca orașul să arate precum Brașovul, Sibiul, Clujul sau Oradea:

Scrisoarea cititorului:

Buna ziua, am si eu cateva intrebari pentru cei care administreaza Ploiestiul:

1. Cand au de gand sa asfalteze si sa marcheze corespunzator intrarea in Ploiesti dinspre Brasov? Dar covor asfaltic cum trebuie (cca. 4 cm), nu cum au carpit in bataie de joc Soseaua Vestului, intre intersectia cu strada Poligonului si intersectia cu strada Targovistei. Bine, in zona Decathlon - Leroy Merlin, se pot reconfigura si benzile de mers, scuarurile existente, iar toate acestea sunt necesare numai pe sensul de intare in Ploiesti. Am vazut in zona respectiva multe masini care, plecand de la Leroy Merlin sau Decathlon, mergeau direct pe camp, pentru a iesi in giratoriu sau treceau peste scuarurile din zona, pentru a putea merge spre Buzau sau Brasov. Ceva nu este bine gandit acolo, asta e foarte clar. Daca cei din adimistratia locala nu sunt in stare sa gaseasca solutii, pot sa ceara sfaturi unor specialisti straini in sistematizare rutiera. Chiar nu inteleg ce cauta alesii locali prin tari straine pentru schimb de experienta, cand pot merge la Brasov, Sibiu, Cluj, Oradea, macar sa priveasca, sa se plimbe prin acele orase si sa incerce sa faca si ei ceea ce vad acolo. E foarte simplu, plus ca pot intreba, cere sfaturi si solutii de la administratiile oraselor respective. Eu cred ca nu este rusinos sa intrebi, caci nimeni nu s-a nascut invatat.

2. Ploiestiul are nevoie de proiecte pentru dezvoltarea, imbunatatirea si eficientizarea infrastructurii rutiere. Ati auzit de un asemenea proiect? Nu promisiuni, hartii si povesti, macar trei proiecte majore, serioase, asumate, cu finantare asigurata si grafice de executie. Spre exemplu: Nordul Ploiestiului (iesirea spre Brasov), Estul Ploiestiului (iesirea spre Buzau), vestul Ploiestiului (iesirea spre Targoviste). Bonus la proiectele mentionate anterior, ar fi sa mai puna cate o banda pe sens, intre pasajul de la Gara de Vest si soseaua de centura, caci e o distanta foarte mica si parca ar fi un lucru neterminat, tipic romanesc, stupid. Pacat de pasaj, caci se termina intr-o ulita. Nu vreau concerte, festivaluri, panselute, ghivece cu flori sau gratuitate pe mijloacele de transport pentru pesionari, vreau o viziune cat si ceva concret, frumos si util pentru orasul nostru.

3. Oare de ce nu puteti anula gratuitatea pe mijloacele de transport, pana cand cumparati autobuze si tramvaie noi?

4. Oare nu ar fi normal ca societatea de transport calatori sa devina intai stabila din punct de vedere fianciar si numai dupa aceea sa va ganditi la eventuale facilitati?

5. Exista cumva in primarie oameni care sa umble zilnic pe strazi pentru a identifica eventualele probleme din oras? Aici ma refer la curatenie, starea drumurilor, marcaje rutiere, lipsa cosurilor de gunoi.

6. Cum este posibil ca pe strazi ca 8 Martie, Spatar Milescu, Furnica sa fie mai multe cosuri de gunoi decat pe B-dul Republicii intre Mega Image si Cimitirul Sovietic? Pe trotuarele aferente unui bulevard ar trebui sa fie cosuri de gunoi la fiecare 50 m, intrucat circula foarte multa lume. Sunt chestiuni simple...

7. De ce nu gasiti o solutie pentru a avea un trotuar continuu in zona Decathlon - MM Packaging?

Nu ma intereseaza Blejoiul. Toate hipermarket-urile din zona au venit acolo la Ploiesti, nu au venit la Blejoi. Se numesc Decathlon Ploiesti, Carrefour Ploiesti, Leroy Merlin Ploiesti si nu Decathlon Blejoi, Carrefour Blejoi sau Leroy Merlin Blejoi. Asa cum municipalitatea asigura transportul in comun pentru ploiesteni in aceasta zona comerciala, in acelasi timp, trebuie sa se implice si in asigurarea unor conditii de circulatie in siguranta, pentru pietoni. Zona este foarte periculoasa pentru cei care se indreapta spre magazinul sportiv, acestia fiind nevoiti sa mearga pe partea carosabila, deoarece trotuarul este intrerupt pe o portiune destul de mare, din cauza gardului MM Packaging, gard care imprejmuieste un teren gol, din care s-ar putea renuta cu usurinta prin negociere, cativa metri, pentru normalitate si spirit civic. Zona arata tare urat.

8. Cand aveti de gand sa introduceti canalizarea in cartierul Mitica Apostol si, bineinteles, sa-l asfaltati?

9. Cand aveti de gand sa taiati crengile uscate din stejarii de pe b-dul Republicii, sectorul cuprins intre Piata Mihai Viteazul si soseaua Nordului?

10. De ce nu exista lampi de iluminat pe stalpul situat pe axul b-dului Republicii, in dreptul refugiului de tramvai din statia 8 Martie? Acel refugiu nu se vede prea bine noaptea, inclusiv statia traseului 1, din spatele acestuia. Un refugiu de tramvai, o statie de autobuz, o gara, o autogara, un parc, o trecere de pietoni, o intersectie, un pod, un sens giratoriu, orare nu trebuiesc iluminate, marcate si semnalizate exemplar? Este atat de simplu...

11. Nu deranjeaza pe nimeni denivelarile accentuate din sensul giratoriu Kaufland Nord? Cum iesi din sens, in dreptul benzinariei Rompetrol, parca esti cu barca pe valuri. Gasiti solutii, reasfaltati tot sensul giratoriu, ganditi, consultati specialisti, trebuie doar bunavointa...

12. De ce nu continuati trotuarul din fata bisericii situata in Parcul Nord, pana la cel existent in zona sensului giratoriu Kaufland? Practic, s-ar putea realiza o centura pietonala a intregului parc.