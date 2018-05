Mă enervează ăia de la Primăria Iași, cu monumentul lor. Ploieștiul e mai tare, pentru că tot orașul arată așa

Prin toată presa apare noul monument de la Iași, o adevărată operă de artă, pe care toată presa o bagă în seamă, și căreia i se face publicitate excesivă. Mi se pare nedrept față de Ploiești.

Sătul de subiecte locale, m-am apucat să vântur presa națională, constatând că două sunt subiectele de maaare interes. Tanti Viorica a mai debitat o tâmpenie de zile mari: ”putem spune pe scurt că reducem democrația”. Convins fiind că se verifică ”gura prostului adevăr grăiește”, asta după ce ieri am aflat tot de la ea că ”în mod sigur există salarii pentru salarii și pensii”, să ne liniștim și să ne împăcăm cu ideea că mai rău de atât chiar nu se poate.

Trecem la cel de al doilea subiect care a reușit să mă dispere și să mă umple de frustrări. Subiectul de primă pagină al presei a devenit o instalație de artă controversată, amplasată în centrul Iașului. Lucrarea este realizată din metal şi lemn, luminată de neoane, și a stârnit un val de reacții negative din partea ieșenilor mai ales că a fost plătită din bani publici, 70.000 de lei. Criticii de artă spun însă că designerul german care a creat instalaţia este bine cotat şi a expus în multe oraşe europene.

„Produsul artistic este cel pe care îl vedeţi. Am călă­torit şi eu prin multe oraşe din lume unde am văzut opere artistice mai aparte decât ceea ce ştim noi, mai în­tr-un alt sens decât ceea ce am fost învăţaţi la şcoală, mai provocatoare pentru lumea artistică pe un subiect, pe o nişă, pe un nivel de pregătire. Un lucru care trebuie re­marcat şi pentru care eu sunt foarte mulţumit - chiar sunt mulţumit că ieşenii nu au trecut indiferenţi pe lângă opera de artă a unui artist, unii criticând, alţii apreciind”, a declarat primarul Mihai Chirica, potrivit Ziarul de Iași.

Acum, nefiind ieșean, puțin îmi pasă pe ce a dat Chirică banii. Omul a fost exclus din PSD, dar obiceiurile nu i-au dispărut. Treaba lui...

Ce mă oftică cel mai tare este faptul că presa națională vorbește despre îmbârligătura de la Iași, în condițiile în care tot orașul Ploiești a ajuns să arate precum creația pe care ăia au mai dat și o căruță de bani. Păi, să nu te oftici? Să nu gâlgâie în tine patriotismul local, terfelit de ăștia din presa națională? Despre noi de ce să nu scrie?

Oricum, deși consider că nu merităm să fim ignorați, dacă tot merge treaba, aș avea o propunere pentru Primăria Ploiești. Mi-a spus un prieten că intenționează să își schimbe mașina. Mă găndesc să o iau eu, să dau cu ea peste toate bilele pe care le-ați instalat în oraș, apoi prin gropi, iar rezultatul să îl vând municipalității sub formă de operă de artă. Nu va fi mare diferență, comparativ cu ce vedeți în imaginea de lași. Și ca să nu ziceți că facem speculă cu arta, păstrăm prețul de 70.000 de leuți. S-ar încadra de o mașină nouă, chiar dacă nu una de top.