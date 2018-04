Cum a ajuns Cluj Napoca un oraș în care vrei să ”emigrezi”. Ploieștiul e la polul opus

În timp ce autoritățile din Ploiești pot fi date exemplu de așa nu pentru administrarea unui Municipiu reședință de județ, Cluj Napoca este, dupa Praga, orasul din UE unde se gaseste cel mai usor un loc de munca, potrivit Eurostat și în care ți-e drag să traiești. S-a ajuns aici pentru că la Cluj administrarea orașului nu se face după ureche sau după cum dictează partidul, același PNL, ci în baza unei strategii de dezvoltare pe termen lung.

Ziare.com a publicat un interviu cu coordonatorul strategiei de dezvoltare de la Cluj Napoca, Calin Hintea, decanul Facultății de Știinte Politice, Administrative și ale Comunicării din cadrul Universitatii Babes-Bolyai și profesor asociat la Michigan State University.

Doctor în științe sociale și politice, absolvent al mai multor stagii de pregatire in administratie efectuate in SUA, Franta si Austria, prof. Calin Hintea a facut in ultimii ani cercetari pe sute de comunitati mai mici sau mai mari din Romania, observand atat problemele majore care apar peste tot, cat si oportunitatile care ar putea fi exploatate. De primarii care vor, bineinteles.

Clujul s-a dezvoltat foarte frumos in ultimii ani. Cine a avut initiativa adoptarii unei strategii pe termen lung?

Initiativa a venit din partea noastra, a universitatii. Am vrut sa facem un parteneriat cu municipalitatea si sa vedem in ce masura reusim sa identificam problemele strategice mari si sa furnizam municipalitatii idei de interventie pe termen lung.

Cine a lucrat la aceasta strategie?

Am plecat de la ideea ca in comunitati exista grupuri de oameni care pot furniza o expertiza foarte mare, daca ii intreaba cineva. Au fost 26 de grupuri de lucru. Cam 600 de oameni au lucrat in total la proiect, timp de doi ani, pe o metodologie comuna, pentru ca la sfarsit sa putem face o analiza comparata. Analiza statistica a datelor a tinut cam 6 luni, colectarea datelor insa a fost extrem, extrem de grea.O surpriza foarte placuta la Cluj a fost rata de refuz. Stiti cat a fost? Zero. Eu ma asteptam la o rata de vreo 30% cand i-am sunat pe toti acesti oameni, fiecare dintre ei cu interese diferite, joburi diverse, afilieri politice, prietenii diferite. Nimeni nu a spus nu.

Ce i-a motivat?

Procesul acesta a fost lipsit de orice fel de motivatie financiara. Nimeni n-a platit nimic. Si sa stiti am avut aceleasi reactii si in alte localitati, mici sau mari. Daca ii intrebi, oamenii chiar vor sa vina si sa participe. La unele dintre dezbateri au venit suparati, pe buna dreptate de multe ori. Dar chiar si suparati, vin cu opinii pe care daca le asculti, poti sa afli lucruri foarte interesante. Vin pentru ca sunt interesati de modul in care traiesc in comunitatea lor.

Care a fost replica factorilor politici? Vi s-au pus piedici?



La proiect au participat oameni din tot spectrul politic posibil, atunci cand s-a lucrat in grupuri. Iar in Consiliul Local strategia s-a votat in unanimitate, ceea ce a fost, iarasi, o surpriza placuta. Cred ca participarea larga a ajutat foarte mult. Si implicarea universitatii a fost relevanta.

