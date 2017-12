Președintele CJ Prahova: „Consilierii participă la o întâlnire de sfârșit de an. Nu e cu muzică și cu dans!”

Președintele Consiliului Județean Prahova infirmă declarațiile colegiilor județeni cu privire la scopul întâlnirii de la Crama Seciu. Potrivit acestuia nu este vorba despre o ședință de Consiliu Județean, ci de o întâlnire prilejuită de sfârșitul de an.

,Nu este vorba de nicio ședință de Consiliu Județean. Este vorba despre o întâlnire programată de mai bine de două luni în urmă. Având în vedere evenimentele recente, am stabilit ca la aceasta întâlnire să nu fie muzică și dans, așa cum s-a întâmplat în anii trecuți. De precizat este faptul că deja se plătise totul și nu se mai putea contramanda nimic. Dar repet este fără muzică și fără dans, având în vedere că este doliu național. Dacă aș fi fost de față v-aș fi spus eu cum stau lucrurile. Îmi pare rău că ai mei colegi au spus că e ședință. În fiecare an, la sfârșit de an, are loc o întâlnire de acest fel cu aleșii județeni de la toate formațiunile politice", a susținut Bogdan Toader, președintele Consiliului Județean Prahova.

Fiecare consilier județean a suportat, potrivit președintelui Consiliului Județean Prahova, din buzunarul propriu, 80 de lei.

Inițial, mulți dintre consilierii județeni întrebați de redactorii de la Observatorulph.ro care este scopul întâlnirii, aceștia au susținut că este vorba despre o ședință a Consiliului Județean Prahova.