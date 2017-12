Abonament gratuit de la TCE pentru două zile. Cine beneficiază

Protestul spontan de săptămâna trecută al angajaților de la SC Transport Călători Express nu va rămâne fără efecte. Directorul TCE a anunțat astăzi că societatea va oferi ploieștenilor abonamente gratuite pentru două zile.

Protestul spontan al angajaților de la TCE a condus, săptămâna trecută, la întreruperea transportului public în Ploiești, timp de o zi și jumătate.

Astăzi, directorul TCE, Alexandri Nicolae, a declarat, în plenul ședinței Consiliului Local Ploiești, că ploieștenii care nu au beneficiat de transportul în comun pe durata protestului, deși aveau abonamente, vor beneficia de gratuitate pentru două zile.

„Pot să vă spun că am fost la OPC... Am văzut și toate cererile înregistrate la noi... Am dispus, pentru cetățenii care au abonamente să fie prelungit pentru două zile abonamentul”, a susținut directorul TCE Ploiești.

Directorul TCE Ploiești a explicat ulterior, pentru cititorii Observatorulph.ro, că ploieștenii care merg la tonete pentru achiziționarea unui nou abonament, vor primi gratuit un abonament pentru două zile. Măsura se aplică în cazul ploieștenilor care pe durata protestului aveau achiziționate abonamente de transport.

Trebuie precizat că, la rândul său, Primăria Ploiești nu va suporta cheltuielile cu subvenționarea transportului pentru perioada în care mijloacele de transport nu au circulat în Ploiești.