Efectul majorărilor salariale, la Primăria Ploiești. Suplimentare cu 100.000 de lei pentru cheltuieli de personal

Chiar dacă în luna iulie, în momentul în care au fost aprobate creșterile salariale la Primăria Ploiești, s-a vorbit despre faptul că bugetul pentru cheltuielile de personal nu va fi influențat până la finele anului lucrurile nu stau chiar așa.

Rectificarea de buget care figurează astăzi pe ordinea de zi a Consiliului Local Ploiești aduce și o majorare a cheltuielilor de personal în urma analizei execuției de casa și a statelor de funcțiuni, Cel puțin așa se precizează în raportul de specialitate al proiectului de hotărâre aflat pe ordinea de zi.

Astfel, potrivit propunerii publicate pe site-ul Primăriei Ploiești, Capitolul „Autoritati publice si actiuni externe” - prevederea de 29.770.750 lei se majorează cu suma de 102.130 lei, din care 100.000 de lei reprezintă majorarea la cheltuieli de personal.

La finele lunii iulie, salariile angajaților din Primăria Ploiești au fost majorate substanțial. Cel mai mic salariu brut în administrația locală pleacă de la 430 de euro/lună, iar cel mai mare ajunge la peste 2.300 de euro/lună brut.

Pe lângă salariile majorate, angajații din Primăria Ploiești au mai primit o veste bună pe final de an. Pe lângă posibilitatea de a pleca la munte sau la mare, la cursuri de perfecționare, aceștia vor avea parte, în 2018, și de un voucher de vacanță, cu o valoare nominală echhivalentă cu un salariu minim pe economie.

Propunerea pentru rectificarea bugetului local:

Veniturile totale ale bugetului local al municipiului Ploiesti in suma de 531.092,75 mii lei se majoreaza cu suma de 25.225,71 mii lei astfel:

- se majoreaza veniturile fiscale in suma de 495.674,00 mii lei cu suma de

7.861,00 mii lei, conform estimarilor Serviciului Public Finante Locale Ploiesti si conform „Fişa cu indicatori pentru bugetul local alocaţi din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2017” conform Deciziei Directorului General al Direcţiei Generale Regionale Finanţe Publice Locale Ploieşti nr. 5338/22.11.2017 (anexate);

- se diminueaza veniturile nefiscale in suma de 31.149,75 mii lei cu suma de 603,00 mii lei, conform executiei de casa la data de 15.11.2017;

- se majoreaza veniturile din subventii de la bugetul de stat in suma de 3.182,00 lei cu suma de 17.967,71 mii lei,conform extrasului de cont.

Veniturile totale ale bugetului local al municipiului Ploiesti prin rectificare, ajung la suma de 556.318,46 mii lei. Cheltuielile bugetului local al municipiului Ploiesti în sumă de 576.592,75 mii lei, se majoreaza cu suma de 25.225,71 mii lei producand modificari in structura, astfel:

1.Capitolul „Autoritati publice si actiuni externe” - prevederea de 29.770,75 mii lei se majoreaza cu suma de 102,13 mii lei, astfel:

- majorarea cu suma de 100,00 mii lei la cheltuieli de personal, in urma analizei executiei de casa si a statelor de functiuni,

- diminuarea cu suma de 243,85 mii lei la cheltuieli cu bunuri si servicii, in urma analizei executiei de casa,

- majorarea cu suma de 2,13 mii lei, pentru acordarea unor ajutoare sociale ( sprijin persoana fizica in extrema dificultate) conform propunerii de proiect al Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti.

2. Capitolul ,,Alte servicii publice generale” – prevederea de 42.607,00 mii lei se diminueaza cu suma de 113,93 mii lei, astfel:

- diminuarea cu suma de 13,93 mii lei a fondului de rezerva pentru acoperirea unor cheltuieli de functionare;

- diminuarea cu suma de 100,00 mii lei la rambursari de credite conform graficului de rambursare.

3. Capitolul „Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi” – prevederea in suma de 9.480,00 mii lei se diminueaza cu suma de 100,00 mii lei la dobanzi, conform graficului de rambursare.

4. Capitolul „Ordine publica si siguranta nationala” – prevederea in suma de 15.756,00 mii lei se diminueaza cu suma de 40,00 mii lei la bunuri si servicii, conform rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Politiei Locale.

Conform Notei de Fundamentare nr.2516/21.11.2017 a Compartimentului Protectia Muncii si Protectie Civila s-a operat modificarea listei de investiții finanţate din bugetul local pe anul 2017, conform Anexei nr.2.

5. Capitolul „Invatamant” – prevederea in suma de 166.410,50 mii lei se majoreaza cu suma de 7.948,00 mii lei,conform proiectului de hotarare al bugetului unitatilor de invatamant .

6. Capitolul „Cultura, recreere si religie” – prevederea in suma de 47.233,10 mii lei se majoreaza cu suma de 69,30 mii lei, astfel:

-majorarea cu suma de 450,00 mii lei pentru sustinerea cultelor conform Notei de fundamentare nr.DT10213/15.11.2017 a Directiei Tehnic Investitii;

- diminuarea cu suma de 380,70 mii lei la transferuri catre institutii publice finantate din sectiunea de functionare, conform bugetelor de venituri si cheltuieli, astfel:

Casa de Cultura, diminuarea cu suma de 354,00 mii lei

Filarmonica Paul Constantinescu, diminuarea cu suma de 100,00 mii lei

Club Sportiv Municipal, majorarea cu suma de 173,00 mii lei

Administratia Parcului Constantin Stere, diminuarea cu suma de 100,00 mii lei.

7. Capitolul ,,Asigurari si Asistenta Sociala” – prevederea in suma de 67.308,00 mii lei se diminueaza cu suma de 548,00 mii lei, conform rectificarii bugetului „Crese”.

8. Capitolul „Protectia mediului” - prevederea in suma de 30.663,00 mii lei se majoreaza cu suma de 18.908,21 mii lei, astfel:

- majorarea cu suma de 940,50 mii lei la bunuri si servicii din care:

• pentru salubritate cai publice si dezapeziere majorarea cu suma de 1000,00 mii lei conform Notei de Fundamentare nr.7620/15.11.2017 a Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti;

• Alte servicii – monitorizare evolutie post- inchidere depozit ecologizat de deseuri municipale se diminueaza prevederea cu suma de 59,50 mii lei conform rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti;

- majorarea cu suma de 17.967,71 mii lei la active nefinanciare, conform notei de fundamentare nr. 7783/22.11.2017 a Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti si Anexei nr.2.

9. Capitolul „Transporturi” – prevederea in suma de 88.553,00 mii lei se diminueaza cu suma de 1.000,00 mii lei la bunuri si servicii conform notei de fundamentare nr.DT2209/21.11.2017 a Biroului Mobilitate si Trafic Urban.