Asfalt, trotuar și canalizare pe strada părinților primarului din Ploiești. Scrisoarea cititorului

Un cititor ne-a relatat pe adresa redacției transformarea radicală a străzii pe care locuiește familia primarului Adran Dobre. Vezi cum arăta strada respectivă înainte de reparațiile capitale la finalul textului.

Scrisoarea cititorului:

Aseara, cand am ajuns in Ploiesti, am realizat cu surprindere ca strada Feroviarilor din zona de Sud a Ploiestiului, pe care locuiesc părinii domnului primar, are canalizare, asfalt si trotuar nou.

Tot in zona avem strada Mecet, inceputa cu mult inaintea strazii Feroviarilor, care arata ca dupa bombardament. Acelasi lucru se intampla si cu strada Dorului.

Astfel doua lucrari, doua strazi intens circulate sunt lasate pe mai tarziu sau cand are domnul Primar chef, pentru ca strada Feroviarilor, care mai este si infundata sa fie gata in doua saptamani!

Domnule Primar daca tot ati trecut prin zona, v-as recomanda sa va si uitati prin jur, astfel veti vedea strazi in paragina, gropi, strada Dambovita care ar trebui facuta cu sens unic, gunoaie lasate la fiecare colt.

Pe strada pe care locuiesc, Orzari, nu se matura niciodata desi toate taxele le avem platite.

Dar nu va faceti griji, ploiestenii va vor uita la fel de repede cum si dumneavoastra i-ati uitat pe ei, cum si dumneavoastra ati facut exact nimic pentru oras, gropile sunt tot acolo, strazile sunt la fel de murdare si orasul este la fel de gri si neatractiv ca inainte sa veniti la Primarie.

Se pare ca pentru inca 4 ani Ploiestiul nu are primar. Călin Rotaru”

FOTO Strada Feroviarilor înainte de asfaltare