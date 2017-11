Contract nou pentru salubritatea și deszăpezirea Ploieștiului

Primăria Ploiești va încheia un nou contract cu operatorul de salubritate și deszăpezite, pe o durată de 90 de zile, până la finalizarea licitației aflate în desfășurare. Astăzi, la ora 11.00, aleșii locali sunt convocați în ședință extraordinară pe această temă.

Primăria Ploiești a solicitat Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP) un punct de vedere privind posibilitatea depășirii valorii estimate peste limita de 10% aprobată prin actele adiționale, pe perioada de 90 zile,

„Având în vedere că încetarea contractului în discuție are loc din alte cauze decât ajungerea la termen sau forța majoră, conform prevederilor legii speciale (art. 33 alin. (3) din Legea nr. 51/2006) precum si ale clauzelor contractuale (art. 4.4. lit. t) din contractul nr. 15221 si 15222/24.08.2011), concesionarul are obligatia, la solicitarea autoritatii administratiei publice locale, de a asigura continuitatea prestarii serviciilor din sfera serviciilor de utilitati publice in condițiile contractuale, până la data desemnării noului operator, dar nu mai mult de 90 de zile”, se arată în răspunsul venit de la ANAP.

Primăria Ploiești are în desfașurare procedura de atribuire a noului contract de delegare a gestiunii serviciului de salubritate pentru activitațile de curațenie căi publice si deszăpezire ce urmează a se finaliza prin încheierea unui acord cadru, procedura ce se afla in etapa de evaluare a ofertelor, a anunțat recent Adrian Dobre, primarul municipiului Ploiești..

„În prezent, pentru contractele de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului de salubritate în municipiul Ploiesti nr. 15221/24.08.2011 - Lotul 1 - zona A și nr. 15222/24.08.2011 - Lotul 2 - zona B din valoarea totala estimată de 96.800.000 lei fără TVA, a mai rămas la data de 31.10.2017, suma de 901.823,62 lei fără TVA, sumă care acoperă cu aproximație, activitatile din contracte până la data de 20.11.2017, se arată și în Raportul de specialitate al proiectului de hhotărâre care se va afla, astăzi, în atenția consilierilor locali..

Operatorul de salubritate și-a dat acordul privind încetarea contractelor aflate în derulare, ca urmare a epuizării sumelor alocate, și a dat asigurări ca va presta servicii de salubritate, pe o perioada de 90 de zile.