Noi discuții la Primăria Ploiești pe tema viitoarei stații de epurare

Lucrările la stația de epurare au demarat în urmă cu mai mulți ani, însă totul s-a blocat după ce Ministerul Dezvoltării a sistat finanțarea. După alți câțiva ani de procese între Primăria Ploiești și Ministerul Dezvoltării, administrația locală a câștigat litigiul.

Numai că, de anul trecut pana acum discuțiile pe tema reluării lucrărilor au bătut pasul pe loc. Camera de Conturi a recomandat, în urma unui control, efectuarea unei expertize pentru a se stabili exact stadiul lucrărilor, estimate la vreo 85%, dar și gradul de uzură care a intervenit având în vedere că nu a existat conservarea acestora.

Astăzi, primarul Ploieștiului, Adrian Dobre, a convocat o ședință la care a invitat mai mulți directori din primărie, având în vedere că fostul constructor și-a exprimat disponibilitatea de a finaliza lucrările.

Separat, mai există o astfel de cerere din partea Apa Nova, care, la rândul sau, intenționează să finalizeze lucrările, cu mențiunea că, ulterior, stația ar urma să fie concesionată operatorului privat care la aceasta oră distribuie apă la Ploiești.

Problema cea mai acută este că municipalitatea, prin RASP, plătește lunar penalități pentru fosta stație de epurare a Ploieștiului, unde se înregistrează depășiri fata de normele actuale.

