Iluminatul public din Ploiești mai rău ca în mediul rural. Scrisoarea cititorului

De aproape două luni, la Ploiești nu există nicio firmă care să asigure mentenanța iluminatului public. Prin urmare, noaptea, inclusiv arterele principale ale orașului sunt scufundate în beznă.

Sincopele înregistrate la capitolul iluminat public sunt deja de notorietate. Cum contractul legat de asigurarea mentenanței pe parte de iluminat public a expirat încă din luna septembrie a acestui an, până la finalizarea licitației, aleșii locali au decis încredințarea acestui serviciu, prin negociere directă.

Numai că, deși a fost stabilit câștigătorul negocierii directe, lucrurile s-au complicat ca urmare a unei contestații, iar la această oră nimeni nu asigură continuitatea acestui serviciu.

„Locuiesc în afara orașului, la țară. Fac naveta zilnic la Ploiești, unde am locul de muncă. Plec dimineața la muncă și mă întorc seara. Este înfiorător ceea ce se întâmplă când vine vorba de iluminatul public din Ploiești. Mare minune este că până acum nu au fost accidente din cauza lipsei iluminatului public. Noaptea este un adevărat coșmar pentru șoferi să circule pe străzile scufundate în beznă. Ieri noapte am trecut pe Bulevardul Republicii, chiar în zona centrală. Este aceeași beznă. Cele mai multe corpuri de iluminat nu funcționează, iar cele montate pe direcția Gara de Sud - Nord sunt cu o intensitate a luminii scăzute. Este mai rău ca la mine la țară. Am înțeles că momentan nu mai operează nimeni acest serviciu, dar n-am înțeles de ce autoritățile nu s-au gândit la soluții alternative înainte de a expira contractul, în septembrie. Chiar nimeni nu poate verifica cu mai mult timp înainte când anume expiră un contract. Este penibil. Salariile din Primărie sunt mari, dar tot degeaba. Este rușinos”, ne-a scris un locuitor al județului Prahova.