Abonamente gratuite lunare la transport pentru elevi. Actele necesare

Hotărârea Consiliului Local vizează acordarea de gratuitate în anumite condiții și a intrat în vigoare începând de ieri.

Conform hotărârii aprobate ieri, elevii cu domiciliul și cu viza de flotant în Ploiești beneficiază de gratuitate 100 % pentru mijloacele de transport în comun dacă învață la școlile din municipiu, frecventează cel puțin 80 % din cursuri și dacă venitul lunar pe membru de familie este mai mic de 2.364 de lei net.

Lunar unitățile școlare au obligația de a transmite la sediul casieriei colectoare din strada Găgeni nr.88 situația modificărilor intervenite în structura școlară pe clase (transferuri la alte școli din oraș/în afara orașului, renunțări de a frecventa școala, etc), precum și situația elevilor care au frecventat mai puțin de 80% din cursurile aferente lunii anterioare.

Abonamentul lunar gratuit este valabil pe toate traseele.

Eliberarea abonamentelor de călătorie gratuite 100% elevilor beneficiari se va face numai la sediul casieriei colectoare din strada Găgeni nr.88.

Elevii care nu au frecventat cel puțin 80% din cursurile lunii anterioare, precum și cei mutați, transferați, etc. în afara municipiului Ploiești pierd dreptul de a li se elibera abonament gratuit.

Trebuie precizat că nu beneficiază de gratuitate 100% la abonament, ci de doar 50%, elevii din Ploiești care învață la unități de învățământ din afara municipiului și studenții.

Documentele necesare eliberării unui abonament de călătorie gratuită care atestă dreptul de beneficiar de gratuitate de 100% conform prevederilor de la art. 1 (1) sunt:

- legitimaţia de călătorie pentru abonament ;

- BI/CI elev beneficiar cu vărsta peste 14 ani ;

-certificat de naștere - original și copie pentru elevii sub 14 ani;

-BI/CI al unuia dintre părinți original și copie ;

-declarație privind acordul prelucrării datelor personale ;

-adeverințe care să ateste că la nivelul familiei venitul înregistrat se situează sub 2.364 lei net/lună/membru de familie

-declarație pe proprie răspundere sub sancțiunea legii penale, că în momentul în care veniturile pe familie vor depăși 2.364 lei net/lună/membru de familie, inclusiv unul din tutori se va prezenta la sediul SC Transport Călători Express SA Ploiești și va comunica acest lucru în vederea anulării dreptului de eliberare a abonamentului de călătorie gratuit.

Abonamentele elevilor eliberate deja, subvenționate 50%, rămân în continuare valabile, elevii având posibilitatea să solicite abonament gratuit după expirarea valabilității abonamentului decontat 50%.