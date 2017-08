SGU a rămas fără bani pentru plata salariilor. Soluția găsită de Primăria Ploiești

Situația de la SC Servicii Gospodărire Urbană (SGU) Ploiești nu este una roză. Încă de la finele săptămânii trecute, la societate au apărut mai multe tensiuni după ce salariile au întârziat să fie plătite ca urmare a lipsei de lichidități. Situația ar putea fi reglementată, spun autoritățile locale, dacă sumele alocate de la Primăria Ploiești ar urma să fie virate bilunar.

În raportul de specialitate al proiectul de hotărâre propus, care ar urma să fie supus votului joi, într-o ședință de Consiliu Local convocată de îndată, se precizează că sumele reprezentând contravaloarea lucrărilor efectuate de Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti SRL vor fi plătite pe baza facturilor emise bilunar.

„Se impune cu necesitate aprobarea în regim de urgență a prezentei hotărâri deoarece suma încasată, aferentă lucrărilor lunii iulie, este insuficientă acoperirii necesarului pentru salarii și cheltuieli curente”, se arată și în expunerea de motive semnată de primarul Ploieștiului, Adrian Dobre.

„Noi am început să plătim încă de vineri parte din salarii. Am plătit și luni, am plătit și ieri, vom plăti și astăzi”, a declarat Ovidiu Negulescu, directorul interimar al SGU Ploiești.