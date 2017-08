Focar de infecție în centrul Ploieștiului. O casă părăsită s-a transformat în ghenă de gunoi

Locatarii blocurilor de pe strada General Vasile Milea din Ploiești sunt disperați. De mai bine de un an de zile au reclamat faptul că o casă părăsită s-a transformat în adăpost pentru oamenii străzii, care fac mizerie în zonă.

Deși construcția se află la doar 20 de metri de Halele Centrale, se pare că autoritățile nu au reușit să rezolve problema, în ciuda reclamațiilor venite din partea locatarilor.

„Situația este de mai bine de un an de zile. Personal am făcut adresă la Poliție. Alți vecini au scris la Primăria Ploiești. Nu se mai poate. Nimeni nu știe a cui este casa, care a rămas fără gard și fără geamuri... Curtea este plină de gunoaie. De mai bine de un an, aici s-au mutat niște oameni ai străzii care au adus multe gunoaie”, ne-a explicat un locatar al blocului de pe strada General Vasile Milea.

Oamenii se plâng că zona este plină de șobolani, iar din cauza mirosurilor urâte nu pot lăsa geamurile deschise.

La finele lunii iulie, aleșii locali au vrut să aprobe un regulament prin care proprietarii terenurilor și caselor neîngrijite să fie obligați să plătească impozit majorat cu 500%. Proiectul a fost însă momentan prorogat, pentru o mai bună fundamentare.