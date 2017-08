SC Hale și Piețe își ia casă de avocatură pentru rezilierea contractului cu Oborul

La mai bine de patru ani de la încheierea asocierii în participațiune pentru modernizarea Oborului ploieștean, SC Hale și Piețe va achiziționa servicii juridice pentru rezilierea contractului.

Realizarea asocierii a fost vehement criticată încă de la semnarea contractului, fiind vorba despre o procedură deloc transparentă. Ulterior, Camera de Conturi Prahova a atras atenția că nu au fost respectate clauzele contractuale.

Citește și: Contractul privind administrarea Oborul ploieștean va fi reziliat

Luna trecută, în plenul Consiliului Local Ploiești, subiectul a revenit pe tapet după ce directorul SC Hale și Piețe a relatat că a notificat firma SC Clipperton SRL, însă a primit o scrisoare de la avocați.

Mai nou, SC Hale și Piețe a solicitat Consiliului Local Ploiești să aprobe „achiziționării serviciilor juridice de consultanță, asistență și/sau reprezentare juridică motivat de complexitatea activității celor doi angajați ai Serviciului Juridic și de către implicațiile litigiului cu S.C. Clipperton S.R.L”.

Citește și: Studiu de caz: Afacerea Oborul, în atenția Curții de Conturi

În raportul de specialitate al proiectului se arată că, „În anul 2013, respectiv pe data de 30 mai, a fost încheiat intre S.C. Hale si Piete S.A. si S.C. Clipperton S.R.L., un contract de asociere în participațiune, pentru o perioada de 10 ani, ce are ca obiect exploatarea in comun a locatiei Obor Ploiești, în schimbul realizării de către asociatul secund (S.C. Clipperton S.R.L.) a unor investitii in valoare de 7.535.000 lei. Graficul realizării investitiilor, a fost împartit in trei etape, iar o prima etapa de realizare a investițiilor, in valoare de 2.535.000 lei, trebuia realizata pana la data de 30.06.2017. Până la data de 30.06.2017, prima etapa de investitii nu a fost realizata de asociatul secund, nici din punct de vedere faptic si nici valoric. Conform clauzelor contractuale, aceasta neindeplinire a obligatiei de realizare a investitiilor de catre asociatul secund, da dreptul S.C. Hale si Piete S.A. sa rezilieze contractul de asociere în participatiune”.