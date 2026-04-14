Ce se construiește în Ploiești în următorii 10 ani? Dezbatere pentru noul PUG al orașului

Cei interesați să afle cum și unde se va construi în următorii 10 ani în Ploiești sunt invitați marți, 14 aprilie, începând cu ora 17:00, la Teatrul Imaginario, la o dezbatere pe tema Planului Urbanistic General (PUG) al municipiului.

- Publicitate -

PUG-ul Ploieștiului ar fi trebuit actualizat încă din 1999. În lipsa unor strategii clare de dezvoltare a orașului, dezvoltatorii imobiliari au speculat din plin situația pentru a obține autorizații de construire pe repede înainte.

Efectele sunt vizibile în multe cartiere ale municipiului. Blocuri ridicate în zone de locuințe individuale, fără respectarea normelor elementare de urbanism, dar și lipsa unei strategii coerente reprezintă doar o parte din „moștenirea” lăsată orașului.

- Publicitate -

Prima dezbatere pe tema PUG Ploiești

Primăria Ploiești va organiza marți, 14 aprilie, începând cu ora 17:00, la Teatrul Imaginario (Bulevardul Independenței nr. 14), prima dezbatere publică privind Planul Urbanistic General, precum și Regulamentul Local de Urbanism.

Este vorba despre actualizarea PUG-ului în format GIS, în baza unui contract semnat în 2022 cu SC Vego Concept Engineering SRL.

Întreaga documentație tehnică aferentă poate fi consultată până la data de 03.05.2026 pe site-ul Primăriei Ploiești, www.ploiesti.ro, la secțiunea „Transparență decizională”, subsecțiunea „Consultări publice”.

- Publicitate -

Cei interesați pot obține informații și la adresa:

Eventualele observații pot fi transmise până la data de 22.04.2026 la sediul Primăriei Municipiului Ploiești (Piața Eroilor nr. 1A), la registratura Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, în următorul program:

Luni, marți, joi: 09:30–12:00 și 14:00–16:00

Miercuri: 09:30–12:00 și 16:00–18:00

Vineri: 09:30–12:00

De asemenea, observațiile pot fi trimise prin e-mail la adresa: [email protected]. Răspunsurile și rezultatele consultării vor fi comunicate la data de 29.04.2026, a anunțat Primăria Ploiești. Mai multe detalii AICI.