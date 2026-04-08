Câți angajați ar urma să plece acasă din Primăria Câmpina

Primăria Câmpina va trebui să își reducă schema de personal pentru a respecta limitele impuse de Ordonanța 7/2026, care impune un număr maxim de posturi pentru administrațiile locale. Potrivit primarului Irina Nistor (PSD) cel puțin 6 posturi trebuie eliminate din aparatul administrativ.

În prezent, organigrama instituției include 269 de posturi, dintre care 222 sunt ocupate, restul fiind vacante. Totuși, nu toate aceste posturi sunt luate în calcul în procesul de reorganizare.

Asistența Socială și sectorul cultural sunt exceptate de la aplicarea măsurilor, astfel că acestea nu intră în noua schemă de personal. După eliminarea acestor domenii, rămân 201 posturi care trebuie încadrate în limita stabilită de lege.

Pentru Primăria Câmpina, plafonul maxim este de 205 posturi. Din acest total, 10 posturi sunt alocate structurii care gestionează proiecte cu fonduri europene, unde salariile sunt asigurate din surse externe.

În aceste condiții, pentru restul aparatului administrativ rămâne un maxim de 195 de posturi. Comparativ cu cele 201 posturi existente, rezultă că trebuie eliminate cel puțin 6 posturi.

Noua organigramă va include posturi obligatorii, printre care 10 la Serviciul de Evidență a Populației, 29 la Poliția Locală, un post pentru șoferul microbuzului școlar și 10 posturi în structura de fonduri europene. Restul de 155 de posturi vor fi distribuite în celelalte compartimente ale Primăriei.

Primarul Irina Nistor a explicat că legislația permite și reducerea cheltuielilor salariale cu 10% până la finalul anului, urmând ca din 2027 să fie atins numărul maxim de posturi. În cazul Câmpinei, însă, această variantă nu poate fi aplicată.

„Ordonanța prevede reducerea cheltuielilor salariale fără afectarea salariului de bază, însă în Primăria Câmpina funcționarii nu beneficiază de sporuri sau alte venituri suplimentare. Practic, nu avem ce reduce”, a declarat Irina Nistor.

Pentru implementarea reorganizării, Consiliul Local Câmpina urmează să aprobe, într-o ședință extraordinară, atât numărul maxim de posturi, cât și noua organigramă a instituției.