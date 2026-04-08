Fostul primar al Ploieștiului, Andrei Volosevici, și-a dat demisia de la Parcul Industrial Ploiești

După pierderea alegerilor pentru Primăria Ploiești, unde a candidat din partea PSD și a fost învins de actualul edil, Mihai Polițeanu, independent susținut de Mișcarea Noi, Ploieștenii, fostul primar Andrei Volosevici a fost numit director adjunct, apoi director de dezvoltare la Parcul Industrial Ploiești.

Din această ultimă funcție, Volosevici și-a dat demisia, recent, pe fondul unor neînțelegeri cu conducerea parcului industrial administrat de Consiliul Județean Prahova, potrivit unor surse din cadrul societății.

Acesta ar fi transmis foștilor colegi că intenționează să se întoarcă în avocatură, unde a profesat destul de puțin înainte de a intra în politică și atunci când nu a mai ocupat o funcție publică.

Reamintim că Volosevici a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, anul trecut, într-un dosar în care a și fost reținut pentru 24 de ore. Acesta este acuzat de uzurparea funcției, purtare abuzivă și ultraj.

Conform unui comunicat făcut public de procurori la acel moment, Volosevici ar fi făcut presiuni asupra președintelui Consiliului de Administrație al SC Hale și Piețe Ploiești pentru ca acesta să rezilieze sau să încheie contracte de închiriere a unor spații comerciale cu încălcarea dispozițiilor legale. Detalii aici: