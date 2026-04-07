Un cartier din Ploiești, sufocat de gunoaie ilegale [VIDEO]

Autor: Marius Nica
Mai multe zone din cartierul ploieștean Bereasca au devenit adevărate gropi ilegale de gunoi. Persoane care, de cele mai multe ori, rămân neidentificate și, implicit, nesancționate, aruncă pe domeniul public sau pe proprietăți private neîngrădite deșeuri de toate felurile, de la resturi din construcții până la piese de mobilier uzat, electrocasnice defecte sau articole de îmbrăcăminte.

Una dintre cele mai afectate zone este Drumul Serii, unde autoritățile locale au efectuat în repetate rânduri acțiuni de igienizare. Cu toate acestea, la scurt timp după intervenții, deșeurile ilegale reapăr.

La solicitarea Observatorului Prahovean, reprezentanții Poliției Locale Ploiești au transmis că în zonă se desfășoară frecvent acțiuni de control și sunt aplicate sancțiuni, însă fenomenul pare să fi scăpat de sub control.

Reamintim că astfel de fapte sunt sancționate contravențional de polițiștii locali, amenzile fiind cuprinse între 1.500 și 2.000 de lei.

