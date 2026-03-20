Un nou termen pentru asfaltarea celei mai ciuruite străzi din Ploiești

Deși primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a declarat inițial că lucrările de reparație la strada Bobâlna vor începe la sfârșitul lunii martie, intervențiile rețelarilor au prelungit termenul.
Una dintre cele mai ”distruse” străzi din Ploiești, Bobâlna, va fi asfaltată în a doua jumătate a lunii aprilie.
Anunțul a fost făcut recent de primarul Mihai Polițeanu:
”Am fost anunțați că rețelarii vor finaliza lucrările de pe strada Bobâlna până la finalul lunii martie. Asta deschide calea, în sfârșit, pentru asfaltarea străzii. Ne-am propus să avem asfalt nou pe Bobâlna până la jumătatea-finalul lunii aprilie”.
Lucrările de modernizare a rețelei de apă și gaze pe strada Bobâlna au început în luna februarie a anului trecut. De atunci, strada a fost ”ciuruită” constant de intervențiile rețelarilor, spre nemulțumirea șoferilor.
Daca tot a fost ciuruita asa strada si trebuie refacuta complet, nu se pot ingropa si cablurile de pe stalpi ?Ar putea fi un inceput.
Ia uitați mașinile cum stau parcate pe trotuar in lic sa fie parcate in curte