Observatorul Prahovean

Un nou termen pentru asfaltarea celei mai ciuruite străzi din Ploiești

Marius Nica
Autor: Marius Nica
strada bobalna ploiesti

Deși primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a declarat inițial că lucrările de reparație la strada Bobâlna vor începe la sfârșitul lunii martie, intervențiile rețelarilor au prelungit termenul.

Una dintre cele mai ”distruse” străzi din Ploiești, Bobâlna, va fi asfaltată în a doua jumătate a lunii aprilie.

Anunțul a fost făcut recent de primarul Mihai Polițeanu:

”Am fost anunțați că rețelarii vor finaliza lucrările de pe strada Bobâlna până la finalul lunii martie. Asta deschide calea, în sfârșit, pentru asfaltarea străzii. Ne-am propus să avem asfalt nou pe Bobâlna până la jumătatea-finalul lunii aprilie”.

Lucrările de modernizare a rețelei de apă și gaze pe strada Bobâlna au început în luna februarie a anului trecut. De atunci, strada a fost ”ciuruită” constant de intervențiile rețelarilor, spre nemulțumirea șoferilor.

Marius Nica -
Marius Nica -
Roxana Tănase -
