Un nou termen pentru asfaltarea celei mai ciuruite străzi din Ploiești

Deși primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a declarat inițial că lucrările de reparație la strada Bobâlna vor începe la sfârșitul lunii martie, intervențiile rețelarilor au prelungit termenul.

- Publicitate -

Una dintre cele mai ”distruse” străzi din Ploiești, Bobâlna, va fi asfaltată în a doua jumătate a lunii aprilie.

Anunțul a fost făcut recent de primarul Mihai Polițeanu:

- Publicitate -

”Am fost anunțați că rețelarii vor finaliza lucrările de pe strada Bobâlna până la finalul lunii martie. Asta deschide calea, în sfârșit, pentru asfaltarea străzii. Ne-am propus să avem asfalt nou pe Bobâlna până la jumătatea-finalul lunii aprilie”.

Lucrările de modernizare a rețelei de apă și gaze pe strada Bobâlna au început în luna februarie a anului trecut. De atunci, strada a fost ”ciuruită” constant de intervențiile rețelarilor, spre nemulțumirea șoferilor.