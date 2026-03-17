Piste noi de biciclete în Ploiești. Ce spune primarul despre traseele care par să nu ducă nicăieri

În această perioadă, pe strada Mircea cel Bătrân din Ploiești se lucrează la amenajarea unor piste de biciclete. Un cititor ne-a trimis imagini din zonă, însoțite de întrebarea: unde vor duce aceste piste?

Contactat de Observatorul Prahovean, primarul Mihai Polițeanu a explicat că investiția face parte din proiectul de modernizare, cu fonduri europene, al cartierului Pictor Rosenthal.

„Amenajarea de piste de biciclete a fost o condiție pentru obținerea finanțării. La fel se va întâmpla și după modernizarea centrului Ploieștiului. Este adevărat că, în această etapă, vom avea doar anumite tronsoane, dar pe termen lung le vom uni, pentru că ne dorim o infrastructură de transport alternativ în adevăratul sens al cuvântului”, a transmis edilul Ploieștiului.

Contractul de modernizare a cartierului Pictor Rosenthal a fost semnat în martie 2023 și a avut o valoare de 21.254.221,66 lei, fără TVA.

Deși durata de execuție a lucrărilor a fost de 16 luni, din cauza unor probleme de proiectare și execuție, acestea nu au fost finalizate nici până în prezent.