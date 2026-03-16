Venitul minim de incluziune la Ploiești: cine poate beneficia și ce acte sunt necesare

Persoanele și familiile cu venituri reduse din Ploiești pot beneficia de venitul minim de incluziune (VMI), un sprijin financiar acordat de stat pentru asigurarea unui nivel minim de trai.

Ajutorul este stabilit în funcție de veniturile realizate de familie, de numărul de membri și de situația socială a solicitantului.

Stabilirea dreptului la acest sprijin se face în funcție de venitul net lunar ajustat, care se calculează prin raportarea venitului total net al familiei la dimensiunea familiei, determinată prin coeficienți de echivalență.

Coeficientul este 1 pentru persoana singură sau reprezentantul familiei și 0,5 pentru fiecare alt membru al familiei.

Ce sume se acordă

În cazul ajutorului de incluziune, suma maximă acordată lunar este:

366 lei pentru persoana singură fără venituri;

533 lei pentru persoana singură cu vârsta de cel puțin 65 de ani, fără venituri;

549 lei pentru familia formată din două persoane;

732 lei pentru familia formată din trei persoane;

915 lei pentru familia formată din patru persoane;

1.098 lei pentru familia formată din cinci persoane.

Pe lângă acest ajutor, familiile care au copii pot primi ajutor pentru familia cu copii, stabilit în funcție de venitul net lunar ajustat și de numărul copiilor.

Ajutor pentru familiile cu venituri de până la 366 lei/membru

143 lei pentru un copil;

286 lei pentru doi copii;

482 lei pentru trei copii;

570 lei pentru patru copii sau mai mulți.

Ajutor în cazul familiilor monoparentale

161 lei pentru un copil;

320 lei pentru doi copii;

479 lei pentru trei copii;

638 lei pentru patru copii sau mai mulți.

Ajutor pentru familiile cu venituri între 367 și 930 lei

115 lei pentru un copil;

228 lei pentru doi copii;

341 lei pentru trei copii;

452 lei pentru patru copii sau mai mulți.

Pentru familiile monoparentale aflate în această categorie de venituri, ajutorul este:

148 lei pentru un copil;

287 lei pentru doi copii;

432 lei pentru trei copii;

572 lei pentru patru copii sau mai mulți.

Acte necesare

Venitul minim de incluziune (VMI) se acordă în baza unei singure cereri formulate de solicitant, însoțită de acte doveditoare.

Formular standard de cerere VMI, care conține date privind solicitantul și componența familiei;

Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

Declarația pe propria răspundere și, după caz, declarațiile suplimentare;

Angajamentul de plată (pentru situațiile în care se pot constata drepturi acordate necuvenit);

Actul de identitate al solicitantului și al membrilor familiei (buletin/carte de identitate, certificate de naștere);

Adeverințe de venit pentru toate sursele de venit;

Certificatul de deces pentru oricare membru decedat al familiei;

Dovada școlarizării pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și 16 ani;

Alte documente specifice situației solicitantului/beneficiarului:

contractul privind deținerea imobilului în care locuiesc;

facturi utilități;

certificatul de căsătorie, după caz;

hotărârea judecătorească de încredințare/încuviințare a vederea adopției;

hotărârea judecătorească sau decizia privind plasamentul copilului;

hotărârea judecătorească privind delegarea temporară a autorității părintești;

decizia DGASPC sau hotărârea judecătorească pentru plasamentul în regim de urgență;

hotărârea judecătorească de instituire a tutelei;

actul doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal;

hotărârea judecătorească prin care soțul sau soția este declarat dispărut;

hotărârea judecătorească prin care soțul sau soția este arestat preventiv sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor;

după caz, alte acte doveditoare privind componența familiei.

Componența familiei, filiația copiilor și situația lor juridică față de reprezentantul legal sunt verificate de personalul Serviciului Protecție Socială, prin verificări în teren și/sau prin Sistemul Național Informatic pentru Asistență Socială (SNIAS).