Localitățile din Prahova care au primit finanțare prin PNRR

Autor: Roxana Tănase
lucrari PNRR
Foto sursă: Facebook - Ministerul Dezvoltării

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a decontat, vineri, noi lucrări de investiții finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Pe listă figurează patru primării din Prahova.

Potrivit MDLPA, la nivelul județului Prahova au fost decontate lucrări efectuate de către patru primării, respectiv de administrațiile locale din Plopeni, Măgurele, Tinosu și Comarnic.

Valoarea totală a plăților efectuate pentru primăriile din Prahova se cifrează la 690.142,07 lei.

Situația plăților efectuate în Prahova

  • Plopeni – 45.754,92 lei
  • Măgurele – 97.970,22 lei
  • Tinosu – 291.765,65 lei
  • Comarnic – 254.651,28 lei

Finanțare pentru lucrări de infrastructură și creșe noi

La nivel național, potrivit MDLPA, pentru componenta Fondul local au fost decontate 125.991.448,13 lei pentru 145 de facturi care au în vedere elaborarea și actualizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană, precum și asigurarea infrastructurii pentru transportul verde.

„De asemenea, 8.850.429,57 lei au fost alocați, prin Componenta C15 – Educație, pentru achitarea a 20 de facturi depuse pentru construcția de creșe noi, moderne, prietenoase cu mediul, care respectă standardele europene”, a anunțat MDLPA.

