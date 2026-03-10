Schimbare majoră în cimitirele din Ploiești. Doar firme autorizate pot monta racle sau cruci

Un cititor a trimis redacției Observatorul Prahovean o sesizare privind modificările aduse Regulamentului de organizare și funcționare a cimitirelor din Ploiești. Acesta acuză că noul regulament ar fi eliminat posibilitatea ca persoanele fizice sau concesionarii locurilor de veci să execute lucrări de amenajare a mormintelor, obligând familiile să apeleze la firme „agreate” de SGU. În replică, directorul SGU Ploiești, Dragoș Măchițescu, susține că 11 firme care au câștigat licitația, vor efectua numai lucrările de construcții, precum borduri, racle sau cruci.

Ce reclamă cititorul

Potrivit sesizării, cititorul indică art. 40 alin. (1) din noul regulament, adoptat prin HCL nr. 035/26.02.2026, unde se menționează că lucrările de construcții funerare pot fi executate exclusiv de constructorii agreați de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

„Prin această modificare, cetățenii nu mai au posibilitatea de a realiza lucrări de amenajare la mormintele propriilor familii și sunt obligați să apeleze la firme agreate de SGU”, susține cititorul, care ridică mai multe întrebări: de ce s-a eliminat posibilitatea executării lucrărilor de către persoane fizice/familii, cine a inițiat modificarea, care sunt motivele și câte firme sunt în prezent agreate.

În același context, cititorul spune că a inițiat și o petiție publică prin care solicită reintroducerea dreptului persoanelor fizice de a executa lucrări de amenajare, cu respectarea regulilor de ordine și siguranță.

Reacția directorului SGU: „Nu s-a schimbat nimic”

Invitat în podcastul Observatorul Prahovean LIVE, marți, 10 martie, directorul general al SGU Ploiești, Dragoș Măchițescu, respinge acuzațiile și susține că interpretarea este greșită.

„Nu s-a schimbat nimic. Domnul respectiv nu a citit cu atenție articolul 40 din acea hotărâre de Consiliu Local, în care ne referim strict la construcțiile funerare, nu la lucrările de amenajare și întreținere a locului de veci”, a declarat Măchițescu.

Acesta spune că nu poate fi vorba de „monopol”, deoarece există 11 firme agreate prin hotărâre de Consiliu Local, desemnate în urma unor proceduri, pentru a executa astfel de lucrări specifice: „borduri, racle, capace, cruci”.

„Fiecare construcție are la bază un proiect tehnic. În caz contrar, fiecare construia ce și cum dorea. Trebuie să existe, chiar și în cimitir, o minimă reglementare urbanistică”, a mai explicat directorul SGU.

Măchițescu a adăugat că administrația a urmărit și stoparea practicilor în care persoane neavizate abordau familiile direct în cimitire pentru astfel de lucrări: „Am pus capăt acestor practici. Acum, la orice lucrare vor fi prezenți beneficiarul, constructorul și un reprezentant al cimitirului”.

VIDEO Subiectul, abordat de la minutul 35 al înregistrării emisiunii OPH Live

UPDATE Comunicatul SGU Ploiești

Clarificări privind Regulamentul de Administrare a Cimitirelor din Municipiul Ploiești

SGU Ploiești aduce precizări importante cu privire la informațiile diseminate recent în spațiul public prin intermediul petiției ,,Stop monopolului din cimitirele Ploieștiului,, , document care conține interpretări eronate ce pot genera confuzie în rândul cetățenilor.

Este imperativ să clarificăm faptul că normele de reglementare la care face referire petiția vizează exclusiv activitățile de construire a monumentelor funerare și nu activitățile de întreținere curentă și amenajare a locurilor de veci. (vezi articolele 37, alin 1 și 2 și articolul 40 din HCL 35/2026)

Dreptul concesionarilor de a asigura amenajarea, igienizarea și îngrijirea mormintelor, personal sau prin terți, rămâne integral neschimbat și neîngrădit!

Lansarea în spațiul public a unor afirmații care sugerează limitarea drepturilor cetățenilor în ceea ce privește întreținerea sau amenajarea mormintelor constituie o distorsionare gravă și deliberată a realității contractuale și regulamentare!

Aceste informații, lipsite de fundament legal, sunt de natură să inducă în eroare opinia publică și să prejudicieze reputația instituției noastre.

Societatea noastră a acționat și acționează în spiritul transparenței și al respectării legislației specifice administrării domeniului public.

Un obiectiv fundamental al acestor reglementări este combaterea activităților desfășurate în afara cadrului legal. Prin impunerea unor standarde de autorizare, urmărim eliminarea veniturilor nefiscalizate și a practicilor comerciale la negru.

Intervenția administrativă nu constituie un monopol, ci o formă de protecție a cetățeanului. Atunci când lucrările sunt executate în afara cadrului legal, beneficiarul rămâne fără nicio formă de protecție juridică sau garanție în cazul unor execuții defectuoase sau neconforme.

În concluzie, Petiția nu apără drepturi – le distorsionează.

Cetățenii NU au nicio restricție asupra activităților de igienizare și amenajare curentă. Petiția cere de fapt legalizarea lucrărilor neautorizate și a veniturilor la negru, ceea ce ar prejudicia alți cetățeni, cât și standardele de siguranță și integritate urbanistică ale cimitirelor aflate în administrarea SGU Ploiești.

Menționăm că, în prezent, SGU Ploiești are încheiate convenții de agreere cu un număr de 11 constructori, aceștia deținând autorizațiile necesare pentru a executa lucrări de construire pe raza tuturor cimitirelor aflate în administrarea societății noastre.

Existența acestui număr semnificativ de constructori garantează cetățenilor dreptul de a alege liber partenerul cu care doresc să colaboreze, în funcție de tarife, portofoliu și termene de execuție.

Rolul SGU Ploiești nu este de a limita opțiunile, ci de a se asigura că orice entitate care activează în incinta cimitirelor respectă normele de siguranță, disciplina în construcții și legislația fiscală.

Reamintim că societatea noastră își rezervă dreptul de a utiliza toate pârghiile legale necesare pentru a proteja reputația instituției în fața campaniilor de denigrare bazate pe informații factuale eronate.

Îndemnăm cetățenii să se informeze exclusiv din surse oficiale și să consulte Regulamentul de Organizare și Funcționare al Cimitirelor pentru a evita dezinformarea!