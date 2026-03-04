Când vor avea acces la rețeaua de gaze prahovenii de pe Valea Slănicului

Consiliul Județean Prahova anunță accelerarea proiectului „Conectare – Rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în județul Prahova”, care vizează alimentarea cu gaze a localităților din Valea Slănicului. Este vorba de: Cocorăştii Mislii, Vâlcăneşti, Cosminele, Dumbrăveşti, Vărbilău, Aluniş, Stefeşti, Bertea și Slănic.

Potrivit unui comunicat al CJ Prahova, ieri a avut loc o ședință la care au participat reprezentanți ai Distrigaz, Gazmind (proiectant) și Acvatot (constructor).

”În cadrul discuțiilor au fost analizate măsuri pentru prevenirea blocajelor și sincronizarea etapelor de implementare, astfel încât să fie create condițiile ca până la sfârșitul acestui an localitățile din Valea Slănicului vizate de proiect să beneficieze de gaz în conductă” au transmis autoritățile județene.

Reamintim că proiectul „Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în județul Prahova” este finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) și are o valoare totală de 171.927.164,87 lei (cu TVA inclus).

Rețeaua are o lungime de aproape 298 km și va alimenta peste 8.000 de gospodării și 118 instituții publice (școli, grădinițe, dispensare, primării), fiind dotată cu 8.159 contoare inteligente și peste 7.300 de branșamente.