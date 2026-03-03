Focar de infecție în comuna Apostolache, sat Udrești. Reacția Primăriei

Gunoiul aruncat ilegal este o problemă în tot județul Prahova. Sunt unele zone însă, unde situația a devenit de nesuportat. Vina, în cea mai mare parte, este a cetățenilor certați cu legea și cu bunul simț.

Vedeți în cadrul textului imaginile VIDEO și, la finalul acestuia, galeria FOTO.

Un astfel de exemplu este în proximitatea satului Udrești, comuna Apostolache, pe marginea drumului comunal DC 50. Aici, așa cum se vede din imaginile de la fața locului, terenul din vecinătatea drumului s-a transformat într-o adevărată groapă de gunoi.

Locuitorii zonei sunt cei responsabili deoarece, știind că este o zonă nesupravegheată, preferă să treacă și să arunce gunoiul fără să respecte vreo normă legală sau de bun simț.

La redacție a venit însă sesiarea unei persoane care locuiește în zonă și care este de-a dreptul oripilată de ceea ce se întâmplă la margine drumului din proximitatea satului Udrești.

Reacția Primăriei Apostolache

Contactat de Observatorul Prahovean, Mihai Bratu primarul comunei Apostolache, știe de zona cu probleme.

„Este vorba de Drumul comunal DC 50, care face legătura între sat Valea Cricovului și comuna Tătaru. Este o zonă retrasă, nu este iluminat public, și toți cei care tranzitează acest drum aruncă deșeuri de orice fel. Știm de situație, facem curat de câte ori este nevoie, dar locația este abruptă și greu accesibilă, nu pot interveni nici cu utilaje.

Tot pe acest drum se abandonează câini și pisici de persoane care tranzitează zona. Am adus la cunoștință și la poliție și la Garda de Mediu, care au venit la fața locului de câte ori au fost sesizați. Acești oameni inconștienți abandonează animalele, iar eu trebuie să suport o cheltuială de 750 de lei din bugetul local”, a declarat primarul Bratu.

„Am luat hotărârea de a bloca cu gard înalt zonele respective și am procedat la instalarea de camere de supraveghere la intrarea și la ieșirea de pe acest drum, ca aceste persoane să fie indentificate. Deja camerele sunt montate iar acum trebuie strânse gunoaiele. După aceea va fi montat gardul”, a mai precizat acesta.

Primarul comunei Apostolache a afirmat că, până la sosirea Sărbătorilor Pascale speră ca situația să se rezolve. „Până de Paște vreau să fie curătenie și înțelegere!”, a concluzionat acesta.

Observatorul Prahovean a solicitat un punct de vedere și Gărzii de Mediu Prahova dar, până la data publicării prezentului articol, nu am primit din partea acesteia nicio reacție.