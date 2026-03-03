Unde ne adăpostim în caz de urgență? Scapă cine poate! Situația dezastrului din Prahova

Chiar dacă ISU a renunțat la exercițiul de alarmare a populației de miercuri, 4 martie, rămâne întrebarea: Unde ne adăpostăm în caz de urgență?

Doar 3 prahoveni din 100 au loc, teoretic, într-un adăpost. Practic…

Potrivit celui mai recent raport al Curții de Conturi, publicat în 2025, în Prahova, doar 19.236 de persoane ar avea loc în adăposturile civile funcționale. Mai exact, conform audit-ului, este vorba de 2,77% din populația județului.

Așadar, teoretic, doar 3 din 100 de prahoveni ar avea unde să se refugieze. Practic, așa-zisele buncăre sunt depozite de murături și vechituri, fără utilități sau grupuri sanitare.

În contextul în care mâine vor răsuna sirenele, Observatorul Prahovean publică din nou un articol de anul trecut privind starea jalnică a sistemului de protejare a populației în caz de urgență. Pentru că, din păcate, situația a rămas aceeași: dezastruoasă.

Lista adăposturilor civile din Prahova

Pe site-ul ISU Prahova, ultima listă cu adăposturile civile din Prahova disponibilă a fost întocmită la nivelul anului 2024.

Sunt menționate adăposturile civile din Ploiești, Câmpina, Urlați, Vălenii de Munte, Sinaia, Azuga, Bușteni, Mizil, Plopeni, Băicoi, Breaza, Boldești Scăeni, Ariceștii Rahtivani, Balta Doamnei, Bărcănești, Berceni, Blejoi, Brazi, Ceptura, Cocorăștii Colț, Dumbrava, Păulești, Predeal – Sărari, Târgșoru Vechi.

Aceasta poate fi accesată aici: lista adaposturi civile Prahova

Curtea de Conturi, radiografie dureroasă

Conform auditului Curții de Conturi, în Prahova sunt 190 de adăposturi civile. Din acest total, 108 adăposturi sunt publice (trei sunt neoperative), iar alte 78 de adăposturi sunt private, dintre aceste 4 fiind neoperative.

Tot potrivit auditului efectuat de Curtea de Conturi, în Prahova există adăposturi civile în 24 de localități.

Adică în cinci municipii și orașe (Ploiești, Sinaia, Mizil, Plopeni, Vălenii de Munte) și în 19 comune (Aricești Rahtivani, Bănești, Bărcănești, Berceni, Blejoi, Brazi, Călugăreni, Ceptura, Chiojdeanca, Cocorăști Colț, Cornu, Dumbrava, Fântânele, Filipeștii de Târg, Gornet Cricov, Măgureni, Păulești, Predeal-Sărari și Scorțeni).

Situația din Ploiești

La nivelul municipiului Ploiești, conform sursei citate, sunt 85 de adăposturi, dintre care 58 sunt publice, iar 26 private, dintre care unul nu este funcțional (grad operaționalizare: 99%).

Același audit atestă faptul că la nivelul județului capacitatea totală a celor 190 de adăposturi este de 2,88%, adică ar putea adăposti 20.031 de persoane din totalul de 695.119 prahoveni, dacă toate adăposturile civile ar fi reabilitate. Însă situația nu este așa.

Capacitatea reală de adăpostire a populației, conform aceluiași audit, este de doar 2,77%, respectiv a 19.236 de prahoveni. În ceea ce privește municipiul Ploiești, la cele 85 de adăposturi funcționale capacitatea este pentru 7.948 persoane, respectiv 4,40%

Adăposturile din România, insalubre și puține

Auditul realizat de Curtea de Conturi pe tema situaţiei adăposturilor de protecţie civilă a vizat perioada 2021-2023. Auditorii au efectuat mai multe verificări, inclusiv în Prahova, fiind evaluată eficiența managementului activităţii de adăpostire în situaţie de conflict armat.

„În România, capacitatea de adăpostire a populației în caz de atac aerian este de 3,21% (611.922 persoane) în adăposturi special construite, respectiv de 5,19% (989.507 persoane), dacă luăm în considerare și alte spații de adăpostire identificate (spații de la metrou, parcări, pasaje și galerii subterane, tuneluri etc.), raportat la totalul populației rezidente (19.053.815 persoane).

Din totalul de 5072 de adăposturi de protecție civilă, publice și private, 2543 sunt neoperaționale (50,14%).

Fondul de adăpostire este vechi, 73% din adăposturi, respectiv 3711, sunt construite înainte de anul 1990, iar jumătate din adăposturile existente nu îndeplinesc condițiile de funcționalitate”, este concluzia auditului efectuat de Curtea de Conturi.