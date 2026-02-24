- Publicitate -
Copac care stă să cadă peste trecători, în Ploiești. Reacția SGU

Autor: Corina Matei
În Ploiești, pe strada Soldat Erou Arhip Nicolae, în zona blocului M14, un copac stă să cadă peste trecători. Este înclinat peste alee și reprezintă un pericol iminent.

Locatarii blocului spun că au făcut sesizări dar, până acum, nu s-a rezolvat absolut nimic. „Copacul este aproape căzut din cauza zăpezilor. S-a anunțat și nimeni nu a venit. Este un drum pe care circulă zilnic copiii”, ne-a scris un cititor la redacție.

Președinta blocului a sunat inclusiv la pompieri”, a adăugat acesta.

În urma cantităților mari de zăpadă căzută săptămâna trecută în Ploiești, mai mulți copaci au fost rupți și aceștia reprezintă, în prezent, un pericol pentru cetățeni. Echipele SGU sunt în teren, dar sesizările sunt multiple.

Reacția SGU Ploiești

Contactați de Observatorul Prahovean, reprezentanții SGU Ploiești au declarat că situația va fi rezolvată în cursul zilei de astăzi, 24 februarie 2026.

Situația va fi rezolvată astăzi. Echipele se vor deplasa în teren la adresa indicată”, au transmis reprezentanții SGU Ploiești.

copac inclinat

