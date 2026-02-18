- Publicitate -
Circulație în condiții de iarnă în Ploiești. Cozi de mașini pe Șoseaua Vestului

Roxana Tănase
Ninsoarea căzută în cursul nopții a dat peste cap traficul din Ploiești. Miercuri dimineață, circulația se desfășoară în condiții de iarnă pe numeroase artere din municipiu, iar șoferii sunt nevoiți să ruleze cu viteză redusă.

Una dintre străzile unde traficul rutier se desfășoară îngreunat este Șoseaua Vestului, unde s-au format cozi de mașini încă din primele ore ale zilei.

În ciuda intervențiilor pentru deszăpezire (Detalii AICI), carosabilul acoperit de zăpadă a îngreunat deplasarea, iar timpul petrecut în trafic a crescut considerabil.

