Blejoi cere explicații de la HidroPrahova. Cum s-a blocat rezilierea contractului

Situația dintre Primăria Blejoi și operatorul de apă HidroPrahova rămâne tensionată, după ce autoritățile locale au inițiat procedura de reziliere a contractului, pe fondul nemulțumirilor legate de tarifele practicate și calitatea serviciilor. Demersul este legat și de intenția comunei de a ieși din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Apei”, însă procesul este blocat de disputele financiare.

Despăgubiri de 1,9 milioane lei, puse sub semnul întrebării

HidroPrahova a solicitat Primăriei Blejoi plata sumei de 1,9 milioane de lei, reprezentând investiții realizate la rețeaua de apă, precum și costuri pentru un proiect de optimizare a transportului apei și digitalizarea sistemului de facturare și înregistrare a consumurilor.

În urma unei verificări preliminare efectuate de funcționarii primăriei și de o comisie special constituită la nivelul Consiliului Local, au fost identificate mai multe inadvertențe, atât financiare, cât și scriptice. Potrivit raportului preliminar, ar exista inclusiv o eroare contabilă estimată la aproximativ 500.000 de lei.

Observațiile au fost prezentate anul trecut, într-o întâlnire oficială la Primăria Blejoi, directorului executiv al ADI „Parteneriatul pentru Managementul Apei”, Bogdan Hodorog, precum și reprezentanților HidroPrahova. Autoritățile locale au solicitat recalcularea despăgubirilor și au atras atenția asupra regimului redevenței prevăzut în contract, notează publicația locală InfoBlejoi.

Redevența, omisă din calcul

Potrivit contractului, HidroPrahova avea obligația să aloce un procent de 5% din facturile încasate pentru investiții sau lucrări de întreținere, în condițiile în care utilizează infrastructura aflată în patrimoniul comunei. Reprezentanții Blejoi susțin că aceste sume – estimate la aproximativ 500.000 de lei în cei aproape șase ani de operare – nu au fost compensate din despăgubirile solicitate.

Punctul de vedere al consilierilor locali a fost susținut și de directorul ADI, iar reprezentanții HidroPrahova au promis recalcularea sumei finale, după scăderea redevenței.

Contoare „pe hârtie” vs. realitatea din teren

Un alt punct sensibil îl reprezintă numărul contoarelor digitale montate în gospodăriile din comună. Potrivit documentelor prezentate de operator, ar fi fost instalate 928 de apometre moderne cu citire radio. Însă la Primăria Blejoi au ajuns procese verbale de recepție pentru doar 513 bucăți.

Mai mult, în urma unei verificări prin sondaj pe teren, s-a constatat că șapte contoare menționate în documente nu există la locurile de consum indicate.

Posibil litigiu în instanță

Până la clarificarea tuturor aspectelor financiare și tehnice, procedura de reziliere rămâne blocată. În lipsa unui acord privind valoarea despăgubirilor, șansele ca disputa dintre Primăria Blejoi și HidroPrahova să ajungă în instanță devin tot mai mari.

Subiectul rămâne unul „fierbinte” în comună, în contextul în care localnicii au reclamat în repetate rânduri nivelul tarifelor și raportul dintre preț și calitatea serviciilor prestate.