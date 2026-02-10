Hărțile oficiale de risc la inundații nu pot fi accesate. Explicația oficială

Vinerea trecută, ISU Prahova a emis mai multe mesaje Ro-ALERT de cod portocaliu și roșu de inundații în zeci de localități din județ, ca urmare a precipitațiilor abundente. Din fericire, deși mai multe râuri au depășit cota de atenție, nu au fost înregistrate inundații care să provoace pagube sau victime.

Cei care au vrut să verifice dacă se află într-o zonă de risc și au accesat site-ul oficial inundatii.ro au constatat că această secțiune este nefuncțională.

Mai precis, secțiunea „Hărți de hazard și risc la inundații” afișează Eroare 404 – Pagina nu a fost găsită. Pe scurt, pagina nu mai există, a fost ștearsă, mutată sau nu este funcțională din punct de vedere tehnic.

Platforma a fost lansată cu mare fast pe 14 decembrie 2022 și este gestionată de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în parteneriat cu Administrația Națională „Apele Române”.

Site-ul face parte dintr-un proiect finanțat din fonduri europene în valoare totală de 139.996.000 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă este de 118.548.329,16 lei, iar cofinanțarea eligibilă de 21.447.670,84 lei.

Observatorul Prahovean a scris pe larg despre acest site AICI

La solicitarea Observatorului Prahovean pentru un punct de vedere, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a transmis că site-ul inundatii.ro este administrat de Administrația Națională „Apele Române” și că, în urma unui atac cibernetic produs în luna decembrie 2025, platforma este în continuare indisponibilă.

Reamintim că un atac cibernetic de tip ransomware a vizat mai multe stații de lucru și servere aparținând Administrației Naționale „Apele Române”. Instituția a precizat că atacatorii au transmis și o notă de răscumpărare, solicitând să fie contactați într-un termen de șapte zile, lucru care nu s-a întâmplat. (Detalii AICI)