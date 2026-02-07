Lista localităților din Prahova care au primit peste 1 milion de lei prin PNRR

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a decontat, la începutul lunii februarie, peste 1 milion de lei pentru proiecte derulate în județul Prahova, prin PNRR.
Suma totală de 1.049.590 lei a fost alocată prin componenta C5 – Valul Renovării din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și acoperă lucrări aflate în derulare la nivel local și județean.
Finanțările sunt destinate creșterii eficienței energetice, reabilitării termice, consolidării, modernizării și renovării seismice a clădirilor publice și a blocurilor de locuințe.
În Prahova au primit finanțare șapte localități, precum și Consiliul Județean Prahova.
Localitățile și sumele decontate prin PNRR
- Drajna – 36.910 lei
- Talea – 107.740 lei
- Cărbunești – 47.180 lei
- Bălțești – 34.440 lei
- Cornu – 377.200 lei
- Ariceștii Zeletin – 28.620 lei
- Bușteni – 179.520 lei
- CJ Prahova – 237.980 lei
Situația plăților efectuate este disponibilă pe site-ul MDLPA. (Detalii AICI)