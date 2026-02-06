„Da, se face!” Primarul Polițeanu anunță o nouă ediție Republica de sub castani în 2026

Criticat pentru organizarea evenimentelor de pe bulevard, vara trecută, primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a declarat în exclusivitate pentru Observatorul Prahovean că „Republica de sub castani” va avea o a doua ediție și în acest an. Vă puteți exprima opinia pe această temă în cadrul sondajului de la finalul textului.

Invitat în emisiunea Observatorul Prahovean LIVE de joi, 5 februarie, edilul a fost întrebat dacă evenimentul va fi organizat și în vara lui 2026?

„Am fost criticat că, în loc să asfaltez străzi, dau bani pentru distracție. Distracția asta a costat 1.450.000 de lei, pe tot sezonul cald, 42 de zile. Această sumă înseamnă asfaltarea a 0,7 kilometri de stradă sau repararea tuturor străzilor din oraș în 462 de ani. Cu banii dați la termoficare am putea face 142 de ani de Republica de sub castani. Da, vom avea și în anul 2026 Republica de sub castani!”, a declarat primarul Ploieștiului.

Edilul a precizat că activitățile se vor desfășura tot pe Bulevardul Independenței, ca și anul trecut, însă vor exista unele îmbunătățiri.

Astfel, standurile comercianților vor fi amplasate mai eficient, iar mobilierul urban va avea un aspect unitar.

Pentru că opinia cititorilor contează, vă propunem un sondaj pe acest subiect aici:

Emisiunea poate fi urmărită aici: